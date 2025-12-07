Масово купуват по 500 и 1000 евро в обменните бюра в Добрич

Има наплив в обменните бюра в Добрич за обмяна на левове в евро, съобщават оттам. „Хората бързат, защото се притесняват, че може да им „изгорят парите", по техни думи", казват служители в бюрата. „Купуват се общо взето малки суми – 500 евро, има и покупки на 1000, 2000 евро", добавят те. По-възрастните отиват в обменните бюра в момента, сочат наблюденията. През летните месеци курсът „продава" за еврото беше 1,95, стигаше и до 1,96 лева. Сега на електронните табла този курс е 1,98 лева. В обменните бюра не очакват до края на годината той да стигне 2 лева, но не изключват спекулативни ситуации. „Купуваме еврото основно от банки по курса, по който те продават, правим заявки, чакаме два дни, от граждани, които се връщат от чужбина – количествата са съвсем малко", добавят оттам. Засега няма проблем да отговорим на търсенето. „Купувачите искат най-често различни видове банкноти евро – основно по-дребни. Те искат да имат от всички видове. Стараем се да ги осигуряваме. Монети не предлагаме. Насочваме ги към банките, където се предлагат пакети от различни монети евро", казват още служителите.

„Като влезе еврото като официална валута догодина, съществуването на обменните бюра става проблемно, въпреки че те са на пазара повече от 30 години. Разчитаме на това, че предлагаме богат „асортимент" от различни валути – повече от 27. Българите вече пътуват в различни посоки по света. Насочваме ги, ако имат деца или роднини в държави, където еврото не е официална валута, да обменят левовете в други валути – примерно английски лири, още повече, че в момента тя е на по-ниски стойности", казват от бюро в центъра на Добрич.