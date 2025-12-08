Коледната пуйка отлетя за САЩ, заменете я с родно свинско, иначе с 30% по-скъпи ще са празниците

Няма пуешко – където продават, цените му са безбожни

Портокалите тази зима не стават за ядене

Номинално тазгодишната коледна и новогодишна трапеза би трябвало да излезе на българина с 6,4% по-скъпа от миналогодишната – толкова е средното нарастване на цените на храните и напитките за последните 12 месеца. В действителност обаче разликата достига до 30%, защото много от нещата, които българинът слага традиционно на масата си по празниците, са с такъв ръст на цените за последната година, ако не и повече.

Статистиката например отчита едва 2,9% средно нарастване на цените на месото спрямо година по-рано. Но то се дължи на факта, че свинското почти остана на миналогодишните цени, както и на цената на каймата. Опитайте се обаче да намерите пуйка или поне пуешко месо, и ще останете неприятно изненадани – където случайно има,

то е поне с 50% по-скъпо в сравнение с миналата зима

В две от големите търговски вериги замразените пуйки се продават в момента на цена от 18 лева за килограм, т.е. по-скъпо от заешкото. Това прави цената на една цяла средно голяма пуйка да доближи 100 лева.

Има, разбира се, пуешки разфасовки, но на още по-безбожни цени: по 20-22 лева за килограм пуешки бутчета и по 26-28 лева за пуешки гърди. Единствените купувачи на последното вероятно са фитнес маниаците заради това, че в пуешките гърди има по-високо съдържание на протеин в сравнение с пилешките.

Неприятният факт, че насред декември на пазара няма пуйки, има логично обяснение. Птичият грип унищожи тази година голяма част от производството на пуешко в САЩ и докара невиждан там от 40 години дефицит. Вследствие на това почти всички европейски производители и Турция

работят за необятния американски пазар,

който за малко щеше да остане без пуешко в Деня на благодарността през ноември.

Затова в момента у нас има съвсем малко внос на пуйки от Румъния, Полша и Белгия, но цените изобщо не могат да се сравняват с миналогодишните.

Родно производство на пуешко месо няма – преди две години затвори единствената що-годе голяма ферма за индустриално производство на такова месо.

Преди това собственикът ѝ Милен Йорданов няколко години поред се оплакваше, че не може да се конкурира с вноса, защото на българския пазар пуешко се консумира предимно по празниците, но тогава само вносителите успяват да направят големи удари.

Друг неприятен факт е, че на пазара на практика няма и портокали. По-точно има, но не стават за ядене – твърди са, с множество ципи, с почти неотделима кора и прекалено кисели на вкус. В същото време не стават и за сок, тъй като фрешове се правят от специален сорт.

По принцип на нашия пазар портокалите се внасят от Гърция и от Турция и съвсем малко от Испания.

Нашите съседки обаче пострадаха тази пролет по време на цъфтежа на цитрусите от ранните горещи вълни и реколтата им е с около 30% по-малка в сравнение с миналата година. Което пък вдигна цените на цитрусите с около 40%.

В момента портокалите се предлагат за по 4 до 6 лева килото, само на някои пазари ги пускат по 2-3 лева. Тук-таме в по-снабдените магазини има десертни портокали от Испания, които са с малко по-прилично качество, но струват от 7 лева нагоре. Като цяло плодовете на нашия пазар в момента струват с 19,3% по-скъпо в сравнение с миналия декември.

Разбира се, коледно-новогодишната трапеза спокойно може да мине и без пуешко, и без портокали. Но не става без никакъв алкохол.

Спиртните напитки и бирата този декември официално са с 4% по-скъпи от миналата година, а виното – с 6,1%. За такъв ръст говореха в прогнозите си и производителите на алкохол, когато се приемаше бюджетът за настоящата година и в него бе предвидено увеличение на алкохолния акциз. То бе с около десетина процента, но първоначалното намерение на финансовото министерство бе за 20% и в новия бюджет предстои ново вдигане на налога.

Същото се отнася и за цигарите – повечето марки поскъпнаха с около 40-50 стотинки кутията, а

същото предстои и от догодина

За ужас на родителите цените на лакомствата за децата също вървят нагоре, и то с много. Дължи се предимно на поскъпването на какаото с около 25% за последните 12 месеца. По-луксозните шоколади с високо съдържание на какао, които миналата Коледа струваха по 6-7 лева, вече гонят цени от 10 лева.

Но и всички захарни изделия са поне с 10-15% по-скъпи в сравнение с миналата Коледа.

Трябва да разтворим портфейла си по-широко в сравнение с предходните празници и за безалкохолни напитки и дори за минерална вода. Те пък поскъпнаха с десетина процента в сравнение с миналата зима.

Почти незабележимо по-скъпи са единствено зеленчуците - ръстът на цените им е само с около 1,7% за последната година.