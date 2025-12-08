16 г. след старта 80% от хората в Словакия казват, че еврото е нещо добро

Най-голямата сила на еврото за една малка страна е доверието, което то дава на инвеститорите - поставя ви на картата на световната икономика, казват словашки експерти

Както днес в България, и там стартовите пакети с евромонетите били много популярни и търсени

“Стартът на еврото беше лесен, не си спомням нещо да ме е затруднило. Започнах да плащам с него още от 1 януари, защото бяхме подготвени. В началото пресмятах колко ми струват храните в словашки крони, за да се ориентирам в цените, но бързо се отказах. Тогава всичко беше наред с цените, но сега - в последната година, започнаха да се повишават, и то чувствително.”

Това разказа 69-годишната Аничка Крайнякова от Братислава пред “24 часа”.

АНИЧКА КРАЙНЯКОВА Снимка: Лиляна Клисурова

16 години след като еврото става официална валута в Словакия и заменя кроната, малко хора си спомнят за времената преди 1 януари 2009 г. и почти никой не изпитва носталгия. А младите не само не познават предишните пари, но и са доволни - с еврото нямат никакви проблеми с пътуванията. За разлика от връстниците си от Чехия, Унгария и Полша, които все още обръщат пари по валутен курс. Защото Словакия е

единствената страна от бившата Вишеградска четворка, която е приела еврото

Прави го 5 г. след като става член на ЕС през 2004 г. и със само двуседмичен срок за използване на двете валути - до средата на януари 2009 г. А това са времена на световна икономическа и финансова криза, когато страховете на хората от инфлация и скок на цените не са никак малки. Но се оказват неоправдани.

“В кризисни времена беше добре да сме част от нещо голямо, да не се тревожим за собствената си валута и какво може да причини това в ежедневието. Хората се притесняваха, че еврото ще донесе по-високи цени, че фирмите ще злоупотребят, но това не се случи. А проверките на бизнес и търговци бяха много строги и

под заплаха от големи глоби”,

разказва Михал Хорват, изп. директор “Монетарна политика” в Централната банка на Словакия и бивш финансов министър.

Михал Хорват (вдясно) е изпълнителен директор на “Монетарна политика” в Централната банка и бивш финансов министър. Снимка: Лиляна Клисурова

Смяната на горивото не променя вида на самолета. Но беше важна информационната кампания. С повече информация хората се чувстваха по-комфортно и разбраха, че въвеждането на еврото е нещо добро за малка страна като Словакия, казва Игор Барат, който е отговарял за координацията на процесите по въвеждането на еврото там и затова е известен като Мистър Евро. (Интервю с него виж по-долу.)

Страхът на хората идвал основно от разликата в курса, по който се обменяла кроната. Той се променил няколко пъти само в рамките на година-две. В България такъв проблем не стои, тъй като валутният борд е задал параметрите отдавна и курсът не “играе”.

Словаците казват, че минаването от крона към евро не се отразило на цените през 2009 г. за разлика от днес, когато те са много по-високи. Снимка: Лиляна Клисурова

Но в Словакия трябвало да се дели на 30, коетозатруднявало. Затова на всяка каса, във всеки магазин бил поставен голям стикер с обменния курс. Имало и таблици за преобразуване. А

всяко домакинство получило калкулатор с двуредов дисплей

за по-лесно преизчисляване.

За България ситуацията е различна, всички познават еврото, повечето хора са го използвали при пътуванията си, осведомеността за тази валута е много висока, обяснява Барат.

Много оригинален е един от девизите на кампанията там - KISS. Но не като групата, нито като целувка, а абревиатурата на Keep It Simple and Stupid. Нека бъде просто и глупаво, за да разберат всички. Без ракетна наука, без сложни примери, разказва експертът. И наистина преходът там минава безпроблемно.

Днес 80% от населението на Словакия смята, че еврото е нещо добро и страната е начело в класацията за одобрение на еврозоната. А доверието на словаците в Европейската централна банка като институция е по-високо дори от това в собственото им правителство, цитира данни Хорват.

“Eврото, освен че е котва в политически смисъл, е и защитно средство. От 2009 г. насам имаше няколко кризи от различен вид и за една малка страна като Словакия, изключително отворена по отношение на търговията, членството в еврозоната предотврати много волатилност във валутния курс. Както се случи с нашите съседи - чехи и унгарци”, разказва Хорват.

Боги, която е продавачка в магазин за сувенири в историческия център на Братислава казва, че еврото много е улеснило търговията и работата с туристите. Снимка: Лиляна Клисурова

Думите му потвърждава и 31-годишната Боги, която е продавачка в магазин за сувенири в историческия център на Братислава. Казва, че еврото много е улеснило търговията и работата с туристите. Признава, че за нея самата било трудно в началото, защото била малка, но свикнала и днес определя влизането в еврозоната като добра стъпка. “Лесно е да се пътува, не е като в Унгария или Чехия, където трябва да търсим и купуваме друга валута”, казва Боги. Спомня си, че в първите години от влизането на еврото цените били нормални и не се усетила инфлация, но днес, вече поради други причини, всичко е много скъпо.

Цените в Словакия са само в евро от 16 г. насам и хората отдавна са свикнали с това. Снимка: Лиляна Клисурова

В началото цените пресмятали от евро в крони и в семейството на Наталия, но бързо се отказали, защото видяли, че няма голяма разлика и няма смисъл. Жената разказа, че започнали веднага да плащат в евро, още от 1 януари, защото обменили предварително парите си, а след това банката автоматично сменила сметките им и така било по-лесно.

Интересен факт е, че и днес, 16 г. по-късно, в домовете на словаците все

още има “скрити” в матраците 91 милиона евро в крони

В Централната банка още приемат банкноти, миналата година хората върнали 13 млн. крони.

“Най-голямата сила на еврото за една малка страна като Словакия, а и като България, е доверието, което то дава на инвеститорите, промяната във възприятието им за страната. То ви поставя на картата на световната икономика по отношение на стабилност и доверие. Така инвеститорите могат ви да разпознаят като страна, която е много по-стабилна, надеждна и предсказуема”, обясни Габриел Махлица, директор на Института за финансова политика към словашкото МФ.

Габриел Махлица е директор на Института за финансова политика към словашкото МФ. Снимка: Лиляна Клисурова

През 2000 г. Словакия дори беше наречена "икономически тигър", защото направи много реформи и това беше признато от Световната банка, разказа Махлица. И акцентира, че в този процес са важни и структурните реформи, особено образователната. Хората трябва да бъдат много по-гъвкави, защото това е начина да се предпазите от сътресения, смята експертът.

“Присъединяването на Словакия към ЕС беше най-доброто политическо решение, което сме вземали след обявяването на независимостта си, както и всички следващи стъпки като Шенген и еврото. Пълното интегриране на България в ЕС определено ще направи икономиката ви по-силна и

ще улесни живота ви като граждани

Има някои рискове, но лично аз смятам приемането на еврото като валута за най-голямото предимство", коментира зам.-министърът на външните работи и европейските въпроси Растислав Хованец.

Зам.-министърът на външните работи и европейските въпроси Растислав Хованец Снимка: Лиляна Клисурова

Еврото успя да засили интеграцията. Това е втората най-мощна валута в света в момента, около 40% от международната търговия се извършва в евро, казва Хованец. И допълва, че въвеждането му прави страните по-отговорни по един или друг начин, защото правилата в еврозоната са по-строги.

От опит споделя, че не е лесно да се изпълнят всички критерии за конвергенция от договора от Маастрихт, но след като се направи, това помага на икономиката и отваря пазара за нови възможности. След приемането на еврото в Словакия макроикономическите данни се подобрили, преките чуждестранни инвестиции се увеличили и периодът на ръст продължил чак до 2020 г., но днес пазарът е пълен и няма накъде много да се разраства. Инфлацията е много по-ниска, безработицата също. Дори няма условия да се удовлетворят искания на големи инвеститори за площ и работна ръка, както се случило с китайски компании, които миналата година проявили интерес да реализират там проекти за 5 милиарда евро, но им били необходими от 3000 до 5000 души на едно място и подготвени 100 хектара земя, каквито Словакия вече няма.

"Поради толкова много чуждестранни инвеститори и поради финансовата и фискална стабилност, която имахме през годините, нивото ни на безработица е толкова ниско, че на практика не се нуждаем от нови инвеститори. Това, от което се нуждаем, е настоящите инвеститори да останат тук и да донесат проекти с по-висока стойност", обясни Хованец.

Също както днес в България, и в Словакия стартовите пакети с евромонетите били много популярни. И се превърнали в един от най-търсените коледни подаръци - бабите и дядовците ги вземали за внуците.

Били подготвени половин милион комплекта, но подценили търсенето - интересът бил толкова голям, че се наложило да секат спешно още монети и да правят нови комплекти. "Въпреки че на хората не им беше нужен, защото знаеха, че след 1 януари евромонети ще има навсякъде. Но това беше вид престиж и мода", разказва Игор Барат.

Словаците казват, че минаването от крона към евро не се отразило на цените през 2009 г. за разлика от днес, когато те са много по-високи. Снимка: Лиляна Клисурова

Друг интересен факт е, че днес в Словакия вече дори не използват монетите от един и два евроцента. "Първо, по практични причини - сега цените са на ниво, където един или два цента не означават много. Не означават нищо, практическото им използване е нулево. Второ, целият процес - от производството до изтеглянето от обращение е много, много по-скъп от стойността на монетите. Трето, все повече страни в еврозоната не ги използват", обяснява Игор Барат. Но прави важното уточнение, че ако човек има вкъщи касичка или буркан с най-дребните монети, може да ги използва, защото всички магазини са длъжни да ги приемат.

Игор Барат е отговарял за координацията на процесите по въвеждането на еврото там и затова е известен като Мистър Евро. Днес е член на борда на директорите на една от големите банки - Ексим банк. Снимка: Лиляна Клисурова

Игор Барат - Мистър Евро на Словакия:

Важно е хората да разберат, че инфлацията и промяната на валутата не са пряко свързани

Дори и да има рискове, те са много незначителни в сравнение с ползите, които идват за икономика като българската от присъединяването към клуба на еврото, казва икономистът

- Г-н Барат, вие сте били пряк участник в координацията на процесите по приемане на еврото в Словакия - как се случи това при вас и как се прие от обикновените хора?

- За 32 г. словашка история няма друг политически, социален или икономически въпрос, по който да е имало такъв категоричен консенсус, както приемането на еврото. Вероятно защото проведохме много широка, честна и прозрачна комуникация и с бизнеса, и с гражданите. И те знаеха какво точно трябва да направят и какво да очакват. И второ, защото от самото начало този процес беше движен от независим и много уважаван орган - Централната банка на Словакия.

Разбира се, винаги има лица или малки групи, които не одобряват идеята, но аз говоря за партии, общественост, академична сфера, бизнес кръгове -

имаше консенсус. Това бе уникално за Словакия

и ни помогна изключително много. И на 1 януари 2009 г. всички се събудиха и животът продължи както преди. Всички знаеха, че ще получат заплатите и пенсиите си в евро, че цените в магазините ще са в евро.

- Колко време преобразувахте в главата си цените от евро в словашка крона, за да проверявате кое колко струва?

- Имаше хора, които “превключиха” от кроната към еврото само за една вечер. Други не. Това беше много индивидуално. Ако това ви помага да разберете по-добре цените и да се приспособите към новата валута - моля, продължете - изчислявайте, конвертирайте наум. Това няма да навреди на никого. Ние дори насърчавахме хората да се чувстват свободни да изчисляват.

- Имаше ли в Словакия спекулации с цените на стоките след влизането на еврото и ако да - как преодоляхте това?

- Спекулации не. Имаше опити за нелоялно конвертиране или закръгляване, но те бяха малко. В закона беше разписано, че е забранено и ще се наказва с глоби, когато цена на пазара се увеличи заради въвеждането на еврото. По принцип в една свободна пазарна икономика можеш да си вдигаш цената колкото искаш, стига пазарът да я възприеме. Но имаше няколко примера, в които фирми обявиха публично, че това се дължи на промяната на валутата.

Например в едно училище в края на декември родителите получиха писмо от директора, че поради въвеждането на еврото трябва да плащат по-висока цена на обяда на децата си. Това беше нарушение на закона. Но тези случаи бяха наистина малко. И причината е, че разработихме много инструменти за мониторинг. Словашката търговска инспекция извършваше такъв на цените и щом откриеше нарушение, предприемаше действия.

Един от най-задаваните ми въпроси тогава беше какво ще направи еврото с инфлацията? На практика нищо. Много е важно хората да разберат, че инфлацията и промяната на валутата не са едно и също и не са пряко свързани. Това беше и един от акцентите в кампанията ни.

Освен това имахме и доброволен проект, наречен Етичен кодекс - компании декларираха, че няма да злоупотребяват с цените. Лозунгът беше

“Променяме валутата, а не цената”

Беше доброволна декларация на всеки, който работи с клиенти - било малък магазин за хранителни стоки, или голяма компания, като Словашката железопътна компания. Всички, които се присъединиха към този Етичен кодекс, получиха стикер, който гарантира на клиентите, че там няма спекулация. Имаше 50 хиляди стикера по касите на всяка жп гара. Словашките пощи поставиха стикери на всяка своя станция. Но това направиха и много малки компании - магазини за сладолед, кафенета и др. И когато се установеше нарушение, се публикуваше информация на сайта на Етичния кодекс. Но подобни инциденти имаше изключително малко. Това беше по-скоро декларативна кампания, която обаче допринесе за общата атмосфера, че хората не трябва да се тревожат за промяната.

- Какви рискове имаше за икономиката в Словакия в първите месеци на еврото?

- Бяха идентифицирани някои незначителни рискове. Но анализът показа, че броят и тежестта на ползите, идващи от еврото, значително надвишават рисковете или недостатъците. Рискът е от загуба на независима парична политика, но пък вие в България имате валутен борд. И ако има някакви рискове, те са много незначителни в сравнение с ползите, които идват за икономика като българската от присъединяването към клуба на единната валута.