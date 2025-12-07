ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Новият бюджет решава 6 спорни въпроса, замразяват заплати във властта и режат 5500 вакантни бройки чиновници

Румяна Дeнчeва

Министерството на финансите публикува новия проект на закон за държавния бюджет в събота, часове след като приключи срещата с работодатели и синдикати.
  • Реформата в администрацията стартира през 2026 г., намалени са парите за отбрана и транспорт
  • Утре извънредна среща със синдикати и бизнес
  • Шефът на бюджетната комисия Делян Добрев планира до 29 декември да има план за държавните финанси

Поне 6 спорни въпроса се решават с новия вариант на бюджета за 2026 г. Това личи от проекта, който финансовото министерство публикува на сайта си малко преди полунощ срещу събота - часове след като приключи срещата с работодатели и синдикати.

Отпада увеличението на данък дивидент от 5 на 10%, няма да се променя осигурителната вноска, нито ще се въвежда софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти, личи от

проекта, който ще се обсъжда в понеделник сутрин на извънреден тристранен съвет

Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро, за което са казали “да” и бизнесът, и синдикатите.

Предвижда се обща политика по доходите за всички работещи в обществения сектор – увеличение с 10%. В секторите отбрана и сигурност възнагражденията се отвързват от средната работна заплата.

Капиталовата програма, се намалява с 450 млн. евро национално финансиране и с 300 млн. евро – от европейски фондове и програми. Това означава, че са намалени средствата за отбрана, пътища и транспорт.

Разходите в бюджета са 40,1% от брутния вътрешен продукт съгласно изискването на Закона за публичните финанси, а пътната карта в социалната сфера, за която ще се търси съгласие и ще определи политиката през следващите години, ще бъде обсъждана. Причината, сочена като най-сериозен виновник за раздутите разходи - автоматичното обвързване на доходи и различни плащания с минималната и средната заплата засега остава.

Правителството очаква бизнесът и синдикатите да постигнат съгласие каква ще е формулата за минималната работна заплата

След отпадане на планираното увеличаване на осигуровките засега няма пътна карта за пенсионната и социалната реформа. В нея трябва да намерят място както график за повишаване на размера на индивидуалната пенсия, промяната на възрастта и стажа за пенсиониране, максималният и минималният осигурителен доход по години и т.н.

Голямата реформа в администрацията започва още от 2026 г. По думите на председателя на бюджетната комисия Делян Добрев след сериозна реорганизация в този сектор ще се спестят 500 млн. евро. Видно е вече, че замръзват заплатите на министри, зам.-министри, областни управители - в цялата изпълнителна власт те ще се определят според последната получена към 31 декември 2025 г.

В закона за бюджета е записан текст и за незаетите щатни бройки: “За периода 2026-2028 г. Министерският съвет и кметовете след преглед и оценка ще извършват оптимизиране на общата численост на администрацията, за да се

намали общата ѝ численост с не по-малко от 5500 щатни бройки,

трайно незаети повече от 6 месеца, разпределени пропорционално за периода”, пише в новия вариант на бюджета.

След постигнатото съгласие синдикатите, чието основно искане за 10% ръст на доходите бе изпълнено, поставиха акцент, че за първи път от години е постигнат консенсус по ключови въпроси между работодателите и правителството.

“Днес представихме повече мерки, по които имаме съгласие, а не различие”, каза в петък президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов специално подчерта, че синдикатите са се съгласили да не се вдигат данъците на бизнеса, а бизнесът – да има обща политика по доходите, за която са осигурени 1,4 млрд. евро.

По-сдържана бе позицията на работодателите, които напомниха, че очакват разсичане на възела на заплатите, административната и пенсионната реформа, дори и очакват начало на дебат по данъчна реформа.

“Да започнем по-отрано разговора за реформите”, посъветва председателят на КРИБ Кирил Домусчиев и даде като положителен пример прегледа на незаетите щатни бройки в държавната администрация.

Финансовият министър Теменужка Петкова също отбеляза бързото постигане на съгласие и обеща

още отсега да започне разговор за един по-добър бюджет 2027 г.

“В понеделник ще се проведат последователно заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество и на правителството, очаква се непосредствено след тях бюджетът за 2026 г. да бъде внесен в Народното събрание”, каза Петкова.

Делян Добрев е определил 10 часа във вторник като начало на заседанието на бюджетната комисия, на което проектът да се обсъжда на първо четене. Той обясни в неделя, че щом в понеделник ще има извънредни заседания на тристранката, а след това и на кабинета, бюджетът ще бъде внесен в Народното събрание и разпределен по комисии още вечерта в понеделник, така че има възможност бюджетната комисия да започне да го обсъжда.

Според Добрев, “ако опозицията не направи нещо нарочно деструктивно около процедурите, държавата ще има бюджет някъде към 29 декември”.

