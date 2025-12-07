Почина основателят на "Фантастико" Валери Николов. Милионерът, на чиято визитка пишеше "бакалин" (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основателят и собственик на “Фантастико” Валери Николов почина на 6 декември вечерта след дълго боледуване, съобщиха от семейството му.

Бизнесменът бе на 74 години и въпреки че е създател на една от петте най-големи търговски вериги у нас, до последно се шегуваше, пишейки на визитката си “бакалин”. И обясняваше, че това е символ на вярването му, че винаги трябва да си здраво стъпил на земята, да не забравяш началото и да не спираш да се трудиш всеки ден.

“Фантастико” е сред първите 5 по оборот търговски вериги в България и единствената сред големите,

зад която не стои чужда фирма

Напротив – повече от 30 години след основаването си компанията продължава да е на практика семейна фирма, в която всички най-важни решения се вземат в рамките на семейството или с участието на още няколко човека от ръководството.

Днес в компанията работят над 3500 души, а “Фантастико груп” притежава 48 модерни супермаркета в София, Банкя, Перник, Ботевград, Кюстендил, Елин Пелин и има планове за развитие в други градове на страната. Част от портфолиото на компанията са още SkyCity Mall и MyChoice Catering.

Валери Николов беше популярен с това, че превръщаше хобитата си в бизнес. Създаде веригата от модерни боулинг зали MegaXtreme Bowling, тъй като

самият той бе запален боулинг състезател

и носител на редица отличия в този спорт. И днес в залите от веригата се провеждат международни състезания, както и всички турнири на Българската боулинг федерация.

Създателят на “Фантастико” бе запален фен на рок музиката и създаде собствена група Affect, с която най-често свирят в клуб JoyStation в “Студентски град”, но напоследък свиреха и при всяко откриване на нов супермаркет. Репетиционната им зала беше в съседство с кабинета му в компанията.

Самата JoyStation бе създадена от Валери Николов с най-висок клас оборудване за озвучаване и мултимедия. Днес залата е домакин на концерти на български звезди и международни изпълнители, както и на редица професионални и корпоративни форуми.

Валери Николов създаде първия магазин “Фантастико” през 1991 г. на столичната улица “Оборище” в помещение от само 114 квадратни метра. Магазинът продължава да съществува и днес.

Идеята му дошла през 80-те години на миналия век, когато работил като търговски аташе в Рио де Жанейро. Веднъж, в очакване на някаква среща, влязъл в голям супермаркет и не можел да повярва на очите си -

там имало цели 48 каси и изобилие от стоки,

каквото нямало как да се види по онова време не само в България, а и в целия соцлагер. Именно там той се вдъхновил да изгради големи търговски обекти с много каси и разнообразие от продукти.

През 2007 г. собственикът на “Фантастико” Валери Николов (вляво) и кметът на Кюстендил Людмил Стоянов откриват първия извънстоличен магазин на търговската верига.

През годините търговската верига “Фантастико” неведнъж бе обект на апетити за закупуване на целия бизнес заедно с помещенията на супермаркетите – до едно собственост на фирмата. Включително и от чужди компании. Други пък очакваха през годините тя да фалира само поради факта, че след 2001 г. у нас започнаха да навлизат мощни чужди търговски вериги.

Не се случи нито едното, нито другото – днес “Фантастико” открива всяка година по един-два нови обекта, които са изцяло собствена инвестиция.

През целия си живот Валери Николов оказваше подкрепа за различни социални каузи, но сред най-приоритетните теми за него са образованието и културата. Бил е член на настоятелствата на Нов български университет и на Националната спортна академия, като многократно подкрепя по различен начин двете висши учебни заведения.

Един от емблематичните проекти, които подпомага дълги години, е майсторският клас на Райна Кабаиванска в НБУ. В лично качество

е подавал ръка на редица хора в моменти на изпитания

Прави значими дарения за Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на болница “Пирогов”, както и за дихатени апарати в периода на пандемията от COVID-19.

“Фантастико Груп” оказва значима подкрепа на гражданския сектор в България - за 7 години финансовата помощ е в размер на 6 200 000 лв., а достигнатите хора са повече от 52 000.

През 2024 г. общият принос на "Фантастико груп", клиентите и служителите на компанията за различни каузи е на обща стойност 1 478 888 лв. Подкрепени са 53 организации и са достигнати 24 657 души.


