Нова пътна камера регистрира всички нарушения с помощта на изкуствен интелект

Ново поколение технология, базирана на изкуствен интелект, се тества в Италия. От май 2025 г. в Тоскана има Autovelox SafeDrive - камера с изкуствен интелект, предназначена да открива две от най-опасните поведения по европейските пътища: разсеяно шофиране и неизползване на предпазен колан.

Системата е разработена от италианския производител Sodi Scientifica. SafeDrive автоматично идентифицира нарушения с висок риск и предупреждава служителите в реално време.

Според италианската национална статистика, 15% от всички произшествия през 2022 г. - повече от 37 000, са причинени от разсейване на водача. В същото време неправилното използване на предпазните колани е все още широко разпространено в страната. Неотдавнашно проучване на италианската пътна агенция ANAS показва, че 28,4% от водачите и 31,9% от пътниците на предните седалки все още не използват предпазни колани.

Монтирано на съществуващи стълбове, крайпътни колчета, надлези или мостове, устройството използва комбинация от камери с висока резолюция, инфрачервени LED осветители за видимост при всякакви метеорологични условия, денем и нощем, автоматично разпознаване на регистрационни номера и накрая, анализ на изображения, управляван от изкуствен интелект.

SafeDrive непрекъснато следи едната лента на движение и незабавно идентифицира шофьори, които използват мобилен телефон. Камерата също така открива неизползване на предпазни колани на предните седалки. Тя е способна да идентифицира комбинирани нарушения, като например писане на съобщения по време на шофиране и неносене на предпазен колан едновременно.

Когато устройството с изкуствен интелект засече нарушение, системата автоматично предава сигнал до патрулна кола на разстояние до 300 метра по пътя. След това служителите визуално потвърждават нарушението, гарантирайки поверителност и спазване на закона, и незабавно спират нарушителя.

SafeDrive автоматично размива лицата на шофьорите и пътниците, освен когато е необходимо за прилагане на закона, в съответствие с италианските и европейските правила за защита на данните.