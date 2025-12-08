Noble Graphics е най-ефективната рекламна агенция на годината за 6-и пореден път

18-ото издание на най-престижния рекламен конкурс "Effie България" 2025 завърши с четири златни, две сребърни и девет бронзови награди
За шеста поредна година Noble Graphics бе обявена за най-ефективната рекламна агенция, след като спечели две златни, една сребърна и една бронзова награда. Така отбеляза ненадминат рекорд в тазгодишното 18-о издание на най-престижния рекламен конкурс "Effie Awards България".
На второ място в класацията се нарежда proof., а третото място заема Initiative Bulgaria.
В класацията „Най-ефективен рекламодател" за 2025 година на първо място застават три компании и една неправителствена организация – Върховният комисариат на ООН за бежанците, Каменица АД, Carlsberg Bulgaria и Кауфланд България.
Бургаско, ВКБООН (Върховният комисариат на ООН за бежанците), Kaufland и Пиринско оглавиха класацията за най-ефективна търговска марка за 2025 г.
По време на церемонията бяха връчени общо четири златни, две сребърни и девет бронзови награди в различните категории.
Конкурсът "Effie България", организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), отличава най-успешните агенции, рекламодатели и брандове в страната според постигнатите бизнес резултати от кампаниите им през годината.
Effie е международно признат стандарт за ефективна маркетингова комуникация с над 50 години история и програми в повече от 125 държави.
Ето пълния списък на победителите в Effie Awards България 2025:
КАТЕГОРИЯ: ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Drink Rink
Търговска марка: Beefeater 0.0
Клиент: Перно Рикар България
Водещи агенции: Noble Graphics и Switch Productions
PR агенция: Propaganda Group
Медийна агенция: IQ Media
Агенция събития: Qwerty Advertising
Bar & Bar Staff Management: LostCocktailBar
КАТЕГОРИЯ: НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР
ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE
Храна за Размисъл
Търговска марка: ВКБООН (Върховният комисариат на ООН за бежанците)
Клиент: ВКБООН
Водеща агенция: All Channels Group
Продуцентско студио: Razkaz Studio
СРЕБЪРНА НАГРАДА EFFIE
Абонирай се за природата
Търговска марка: WWF България
Клиент: WWF България
Водеща агенция: Next DC
Медийна агенция: Beyond ID
Медийна агенция: Xplora
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
2040
Търговска марка: Четири лапи
Клиент: Фондация „Четири лапи"
Водеща агенция: proof.
Медийна агенция: JCDecaux Image
Продукционна къща: Positive Possum
Медийна агенция: Метрореклама
КАТЕГОРИЯ: ПРОМОЦИИ
ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE
Приятел с Fixeez се познава
Търговска марка: Kaufland
Клиент: Кауфланд България
Водещи агенции: Noble Graphics и Initiative
КАТЕГОРИЯ: СТОКИ
ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE
Героят от морето
Търговска марка: Бургаско
Клиент: Каменица АД
Водеща агенция: proof.
Медийна агенция: Optimum Media OMD
Продукционна къща: Positive Possum
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Всички поводи да се наспиш
Търговска марка: ИКЕА България
Клиент: ИКЕА България
Водеща агенция: Huts Group
Продуцентска къща: Apriori production house
Медийна агенция: Mindshare
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Колбастик
Търговска марка: Лидл България
Клиент: Лидл България
Водещи агенции: Saatchi&Saatchi, част от Publicis Groupe България и
Brandworks, част от Publicis Groupe България
Медийна агенция: PHD България, част от Omnicom Media Group
Продукционно студио: PushPull
ФИНАЛИСТ
Ибупром Синус МАКС „Планината от симптоми"
Търговска марка: Ибупром Синус
Клиент: USP Balkans
Водеща агенция: HUB AHEAD
Медийна агенция: Zenith, част от Publicis Groupe България
Продуцентско студио: Razkaz Studio
Постпродукция и анимация: Huebox
ФИНАЛИСТ
Изпълнителен директор „Сън"
Търговска марка: isleep
Клиент: isleep
Водеща агенция: proof.
Инфлуенсър маркетинг: Key academy
Продуцентско студио: Razkaz Studio
ФИНАЛИСТ
Събор за наши хора
Търговска марка: Деликатес Житница
Клиент: Деликатес Житница
Водещи агенции: Saatchi&Saatchi, част от Publicis Groupe България и
Digitas, част от Publicis Groupe България
Продуцентско студио: Clamer Production Studio
Медийна агенция: Zenith, част от Publicis Groupe България
КАТЕГОРИЯ: АНГАЖИРАНЕ НА АУДИТОРИИ
СРЕБЪРНА НАГРАДА EFFIE
Сила за новото поколение в училище
Търговска марка: Olympus
Клиент: Обединена Млечна Компания
Водеща агенция: Noble Graphics
PR агенция: Propaganda Group
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Nature Unplugged
Търговска марка: Велинград
Клиент: Тимбарк България ЕООД
Водеща агенция: proof.
PR агенция: Distinkt
Фирма за поточно предаване на видео: Streamer.bg
ФИНАЛИСТ
ТикТок Деликатес Житница
Търговска марка: Деликатес Житница
Клиент: Деликатес Житница
Водещи агенции: Saatchi&Saatchi, част от Publicis Groupe България и
Digitas, част от Publicis Groupe България
КАТЕГОРИЯ: ИНФУЕНСЪР МАРКЕТИНГ
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Изпълнителен директор „Сън"
Търговска марка: isleep
Клиент: isleep
Водеща агенция: proof.
Инфлуенсър маркетинг: Key academy
Продуцентско студио: Razkaz Studio
КАТЕГОРИЯ: ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Финанси под CTRL
Търговска марка: Пощенска банка
Клиент: Пощенска банка АД
Водеща агенция: ББДО Груп/Проксимити София
Дигитална агенция: Диджитал Ай Ди
КАТЕГОРИЯ: МАРКЕТИНГ ПРИ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Избери да имаш избор
Търговска марка: Skapto
Клиент: Skapto
Водеща агенция: proof.
Продуцентска къща: Handplayed
КАТЕГОРИЯ: УСТОЙЧИВ УСПЕХ
ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE
Младо Пиво
Търговска марка: Пиринско
Клиент: Carlsberg Bulgaria
Водеща агенция: Noble Graphics
Медийна агенция: iProspect
Дигитална агенция: B+Red
Медийна агенция: Initiative Bulgaria
Дизайн агенция: Design Depot
БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE
Следвай Огъня в себе си
Търговска марка: Nova Brasilia
Клиент: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД
Водеща агенция: ББДО Груп/Графити ББДО
Медийна агенция: Хавас Груп България