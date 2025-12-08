ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обрат от 0:2 в Торино "Милан" се върна върха в И...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21871310 www.24chasa.bg

Noble Graphics е най-ефективната рекламна агенция на годината за 6-и пореден път

2664

18-ото издание на най-престижния рекламен конкурс "Effie България" 2025 завърши с четири златни, две сребърни и девет бронзови награди

За шеста поредна година Noble Graphics бе обявена за най-ефективната рекламна агенция, след като спечели две златни, една сребърна и една бронзова награда. Така отбеляза ненадминат рекорд в тазгодишното 18-о издание на най-престижния рекламен конкурс "Effie Awards България".

На второ място в класацията се нарежда proof., а третото място заема Initiative Bulgaria.

В класацията „Най-ефективен рекламодател" за 2025 година на първо място застават три компании и една неправителствена организация – Върховният комисариат на ООН за бежанците, Каменица АД, Carlsberg Bulgaria и Кауфланд България.

Бургаско, ВКБООН (Върховният комисариат на ООН за бежанците), Kaufland и Пиринско оглавиха класацията за най-ефективна търговска марка за 2025 г.

По време на церемонията бяха връчени общо четири златни, две сребърни и девет бронзови награди в различните категории.

Конкурсът "Effie България", организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), отличава най-успешните агенции, рекламодатели и брандове в страната според постигнатите бизнес резултати от кампаниите им през годината.

Effie е международно признат стандарт за ефективна маркетингова комуникация с над 50 години история и програми в повече от 125 държави.

Ето пълния списък на победителите в Effie Awards България 2025:

КАТЕГОРИЯ: ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Drink Rink

Търговска марка: Beefeater 0.0

Клиент: Перно Рикар България

Водещи агенции: Noble Graphics и Switch Productions

PR агенция: Propaganda Group

Медийна агенция: IQ Media

Агенция събития: Qwerty Advertising

Bar & Bar Staff Management: LostCocktailBar

КАТЕГОРИЯ: НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE

Храна за Размисъл

Търговска марка: ВКБООН (Върховният комисариат на ООН за бежанците)

Клиент: ВКБООН

Водеща агенция: All Channels Group

Продуцентско студио: Razkaz Studio

СРЕБЪРНА НАГРАДА EFFIE

Абонирай се за природата

Търговска марка: WWF България

Клиент: WWF България

Водеща агенция: Next DC

Медийна агенция: Beyond ID

Медийна агенция: Xplora

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

2040

Търговска марка: Четири лапи

Клиент: Фондация „Четири лапи"

Водеща агенция: proof.

Медийна агенция: JCDecaux Image

Продукционна къща: Positive Possum

Медийна агенция: Метрореклама

КАТЕГОРИЯ: ПРОМОЦИИ

ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE

Приятел с Fixeez се познава

Търговска марка: Kaufland

Клиент: Кауфланд България

Водещи агенции: Noble Graphics и Initiative

КАТЕГОРИЯ: СТОКИ

ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE

Героят от морето

Търговска марка: Бургаско

Клиент: Каменица АД

Водеща агенция: proof.

Медийна агенция: Optimum Media OMD

Продукционна къща: Positive Possum

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Всички поводи да се наспиш

Търговска марка: ИКЕА България

Клиент: ИКЕА България

Водеща агенция: Huts Group

Продуцентска къща: Apriori production house

Медийна агенция: Mindshare

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Колбастик

Търговска марка: Лидл България

Клиент: Лидл България

Водещи агенции: Saatchi&Saatchi, част от Publicis Groupe България и

Brandworks, част от Publicis Groupe България

Медийна агенция: PHD България, част от Omnicom Media Group

Продукционно студио: PushPull

ФИНАЛИСТ

Ибупром Синус МАКС „Планината от симптоми"

Търговска марка: Ибупром Синус

Клиент: USP Balkans

Водеща агенция: HUB AHEAD

Медийна агенция: Zenith, част от Publicis Groupe България

Продуцентско студио: Razkaz Studio

Постпродукция и анимация: Huebox

ФИНАЛИСТ

Изпълнителен директор „Сън"

Търговска марка: isleep

Клиент: isleep

Водеща агенция: proof.

Инфлуенсър маркетинг: Key academy

Продуцентско студио: Razkaz Studio

ФИНАЛИСТ

Събор за наши хора

Търговска марка: Деликатес Житница

Клиент: Деликатес Житница

Водещи агенции: Saatchi&Saatchi, част от Publicis Groupe България и

Digitas, част от Publicis Groupe България

Продуцентско студио: Clamer Production Studio

Медийна агенция: Zenith, част от Publicis Groupe България

КАТЕГОРИЯ: АНГАЖИРАНЕ НА АУДИТОРИИ

СРЕБЪРНА НАГРАДА EFFIE

Сила за новото поколение в училище

Търговска марка: Olympus

Клиент: Обединена Млечна Компания

Водеща агенция: Noble Graphics

PR агенция: Propaganda Group

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Nature Unplugged

Търговска марка: Велинград

Клиент: Тимбарк България ЕООД

Водеща агенция: proof.

PR агенция: Distinkt

Фирма за поточно предаване на видео: Streamer.bg

ФИНАЛИСТ

ТикТок Деликатес Житница

Търговска марка: Деликатес Житница

Клиент: Деликатес Житница

Водещи агенции: Saatchi&Saatchi, част от Publicis Groupe България и

Digitas, част от Publicis Groupe България

КАТЕГОРИЯ: ИНФУЕНСЪР МАРКЕТИНГ

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Изпълнителен директор „Сън"

Търговска марка: isleep

Клиент: isleep

Водеща агенция: proof.

Инфлуенсър маркетинг: Key academy

Продуцентско студио: Razkaz Studio

КАТЕГОРИЯ: ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Финанси под CTRL

Търговска марка: Пощенска банка

Клиент: Пощенска банка АД

Водеща агенция: ББДО Груп/Проксимити София

Дигитална агенция: Диджитал Ай Ди

КАТЕГОРИЯ: МАРКЕТИНГ ПРИ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Избери да имаш избор

Търговска марка: Skapto

Клиент: Skapto

Водеща агенция: proof.

Продуцентска къща: Handplayed

КАТЕГОРИЯ: УСТОЙЧИВ УСПЕХ

ЗЛАТНА НАГРАДА EFFIE

Младо Пиво

Търговска марка: Пиринско

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Водеща агенция: Noble Graphics

Медийна агенция: iProspect

Дигитална агенция: B+Red

Медийна агенция: Initiative Bulgaria

Дизайн агенция: Design Depot

БРОНЗОВА НАГРАДА EFFIE

Следвай Огъня в себе си

Търговска марка: Nova Brasilia

Клиент: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД

Водеща агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

Медийна агенция: Хавас Груп България

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Медия и реклама

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото