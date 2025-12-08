България и още 5 в ЕС поискаха отмяна на забраната за продажба на неелектрически нови коли след 2035 г.

6 европейски държави, сред които и България, официално са пратили писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да се откаже от пълната забрана за продажба на нови, неелектрически леки автомобили след 2035 г.

Европейската информационна агенция ENR съобщава, че Доналд Туск от Полша, Виктор Орбан от Унгария, Роберт Фицо от Словакия, Джорджия Мелони от Италия, Петър Фиала от Чехия и Росен Желязков от България са подписали писмо, което по същество се свежда до това.

Писмото посочва влошаващата се конкурентна позиция на европейските производители на автомобили. Подписалите споразумението държави членки но ЕС твърдят, че би било по-добре правилата да се облекчат и да се разрешат алтернативи като plug-in хибриди и електрически превозни средства с удължаване на пробега да могат да се продават и след 2035 г.