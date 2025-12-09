Pornhub плаща тройно повече за гледания от YouTube

При музиката уж ставките са като за клиповете, но издателят прибира част от приходите

В ерата на инфлуенсърите и онлайн звездите един милион гледания звучи като гаранция за слава и за сериозни доходи. Реалността обаче се оказва далеч по-разноцветна, а сумата, която се печели от тях, зависи от платформата, която ползвате, откъде е аудиторията ви и дори какъв тип съдържание създавате. А дори то да не е типично за ползвания сайт, има изненади. Например Pornhub плаща повече от YouTube за същия брой гледания.

YouTube си остава най-популярната платформа за видео. При нея приходите идват основно от рекламите - AdSense. Те се показват преди или по време на видеоклиповете. Общото правило е следното - YouTube поделя рекламните приходи приблизително по формулата 55 на 45 $ в полза на създателя. Колко точно пари носи, зависи от цената за хиляда гледания на рекламата. Тя се влияе от тематиката на видеото, дължината му, възрастта, държавата на аудиторията и други. Средно обаче създателите получават около 3 - 5 долара на 1000 гледания. Така 1 000 000 гледания обикновено носят приблизително 3000 - 5000 долара. В нишите с най-скъпа реклама - например финанси, технологии, сумата може да е и по-висока - има случаи над $ 7–8 хиляди.

Рекламните тарифи варират по държави. Ако по-голямата част от гледанията идват от богати пазари като САЩ, Великобритания, Германия, цената е висока и печалбата се доближава до горните граници. В САЩ например 1 млн. гледания често значат $ 4000+. Обратно, ако аудиторията е предимно в България или Индия, рекламодателите плащат значително по-малко. Данните сочат, че в България средната цена е около $ 1,50 на хиляда гледания – т.е. за 1 млн. българският автор може да получи едва от няколкостотин до около $ 1000.

Една от изненадите за новите звезди на TikTok е колко скромно плаща самата платформа. Там има фонд за създателите, чрез който разпределя фиксиран бюджет към популярните си автори на база гледания, ангажираност и други фактори. Но сумите са символични. Приблизителното е около $ 0,02 – $ 0,05 за 1000 гледания, или едва $ 20–$ 50 за 1 млн. Причините за малките суми са няколко. Първо, видеата са кратки и не могат да поберат множество реклами. Второ, аудиторията на TikTok е по-млада и рекламодателите плащат по-малко за този сегмент. TikTok компенсира ниските директни плащания с други механизми: популярните тиктокъри печелят основно от спонсорирани клипове, от партньорски реклами или от “подаръци” по време на лайвстриймове.

Instagram пък дълго време нямаше никаква директна монетизация за обикновените постове. Основният модел за печалба са спонсорствата: брандовете плащат на инфлуенсъри да рекламират продукт, като цената се уговаря индивидуално и зависи от броя последователи, ангажираност и т.н. Самата платформа наскоро експериментира с плащания за Reels (къси видеа) в някои държави - т.нар. бонуси за гледания, но тези програми са ограничени. В повечето случаи, ако един Instagram Reel има 1 млн. прегледа, създателят не взема нищо, освен ако не е имал договорка с рекламодател.

Facebook има по-развита система за видеомонетизация. Страниците там могат да слагат In-Stream реклами в клипове над 3 минути, но при определени условия. Сред тях са поне 10 000 последователи и 600 000 минути гледания за последните 60 дни. Данни от 2025 г. сочат, че Facebook плаща около $ 2–$ 5 на 1000 гледания при повечето създатели, като в най-доходоносните ниши и държави може да стигне до $ 10+.

Звучи шокиращо, но Pornhub - един от най-големите сайтове за възрастни, плаща повече от YouTube за 1 млн. гледания. Причината? Рекламите в порносайтовете са по-скъпи, а и има по-малко конкуренция от страна на създатели. Така например авторка на образователни видеа в САЩ експериментирала да качва същите клипове и в Pornhub. Обяснява, че приходът за 1 млн. гледания в Pornhub е близо три пъти по-голям от този в YouTube. В коментарите под публикацията се разбира, че YouTube ѝ е платил около $ 340 за 1 млн. гледания, докато Pornhub – около $ 1000. Данните са от 2019 г., но и днес сайтът за възрастни плаща повече.

Pornhub и подобни сайтове не са традиционен избор за влогърите - морални, имиджови и практични причини спират повечето създатели, освен ако съдържанието им не е такова. Но казусът подчертава нещо важно: стойността на 1 гледане не е универсална, а зависи от бизнесмодела. При Pornhub платформата генерира доход от банери, премиум членства и трафик към сайтове за възрастни. Сайтът дава на създателите си 80% от рекламните приходи, а YouTube – 55%.

При музикалните платформи също се плаща на слушания, но като цяло значително по-малко от видеоплатформите, защото потребителите слушат много песни пасивно, а абонаментите струват малко. А и спечеленото отива първо към лейбъла.

Spotify плаща средно около $ 0,003 - $ 0,005 на слушане на песен. Това прави приблизително $ 3000–$ 5000 за 1 000 000. Deezer - друга популярна музикална платформа - е със сходен модел, но плаща малко повече, около $ 0,0064 на слушане. Pandora е доста по-назад - около $ 0,0013 на слушане. По-сложно е с YouTube. Там има два аспекта - официалният музикален стрийминг чрез YouTube Music и официални канали и музика във видеа на потребители. Ако песента е качена официално в YouTube Music, тя генерира от $ 0,005 до $ 0,008 на едно слушане в зависимост дали слушащият е безплатен потребител, или абонат. Това значи до около $ 5000–$ 8000 за 1 млн. слушания. Но ако музиката се слуша неофициално (пусната е като фон в чужди клипове), тарифата е много по-ниска, средно $ 0,00087 на ползване, или под $ 870 за 1 млн. “пасивни” слушания.

Apple Music плаща $ 0,01 на стрийм (около $ 10 000 за 1 млн.), а Tidal – над $ 0.013 (~$ 13 000 на 1 млн.), но те имат по-малък пазарен дял.

Разбира се, съществува и друг модел, който става все по-популярен сред създателите - директна монетизация чрез абонаменти и фенско подпомагане. Платформи като OnlyFans и Patreon позволяват именно това - най-верните почитатели да плащат месечна такса или за достъп до ексклузивно съдържание. При такъв модел броят гледания е без значение - важното е колко хора и по колко плащат. Така 1000 фенове могат да издържат един творец по-добре от 1 000 000 случайни зрители.