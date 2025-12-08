С нова методика концесии поскъпват два пъти

Двойно увеличение на таксите от концесии предвижда проект на наредба за определянето им по нова методика, която е публикувана за обществено обсъждане. Това прави 80 млн. лв. повече.

В момента плащанията за метални полезни изкопаеми са от 0,8 до 4% от приходите, увеличават се от 2 до 6%. За благородните метали максималният процент е 6 на сто, а за останалите до 5 на сто. Остава непроменен процентът за олово и цинк заради намаляващите запаси и все по-ниското им съдържание в рудата, както и сложният подземен начин на добиването им.

За добив на нефт и газ концесионната такса стига и до 35%, показва проектът на наредбата. С последните промени в Закона за подземните богатства е създадена и нова група - дълбоки геотермални ресурси. Проектът определя за тях концесионно плащане в размер на 4% от нетните приходи от продажби.

Друга промяна е въвеждането на такса, когато находището не се разработва. Размерът не може да бъде по-нисък от стойността, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив.

Зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов коментира, че средното увеличение на концесионните възнаграждения е двойно. Актуализацията на наредбата е постигната след предварително обсъждане със заинтересованите страни - организациите на компаниите, които добиват подземни богатства.

В доклад към наредбата е записано, че тя цели справедливо разпределение на приходите. От бранша също потвърдиха, че промените са консултирани с тях и е търсен баланс.

Справка за приходите от такси при подземните богатства показва, че за миналата година те са към 140 млн. лв., но правят впечатление нулата приходи от търсене и проучване на подземните богатства.