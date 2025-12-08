Европейските борси затвориха преобладаващо отрицателно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха предимно в отрицателна територия днешната търговска сесия в очакване на решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ за водещата му лихва, предаде Си Ен Би Си.

Очакванията са УФР да понижи основната лихва с 25 базисни пункта на последното си заседание за годината, което приключва в сряда (10 декември), като търговците оценяват вероятността за такъв ход на около 87 на сто, сочат данни на платформата Си Ем И ФедУоч (CME FedWatch).

Във Франкфурт DAX добави 17,87 пункта или 0,07на сто до 24 046,01 пункта, докато парижкият CAC 40 се понижи с 6,31 пункта или 0,08 на сто до 8108,43 пункта, цитирана от БТА.

В Лондон водещият индекс FTSE 100 спадна с 21,92 пункта или 0,23 на сто до 9645,09 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx 600 загуби 0,41 пункта или 0,07 на сто до 578,36 пункта.