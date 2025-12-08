Новият бюджет отива в парламента - тристранката го пусна, но с критики (Обзор)

Основният проблем остават публичните заплати, вързани със средната

С критики и не съвсем пълно съгласие тристранката подкрепи новите варианти за бюджетите за догодина. Веднага след това те бяха пуснати и от кабинета, който се събра на извънредно заседание, и имат зелена светлина да влязат за разглеждане в Народното събрание.

“В резултат на съвместната ни работа успяхме да предложим бюджет, който ще даде възможност на България да влезе спокойно и достойно в еврозоната”, обяви финансовият министър Теменужка Петкова след тристранния съвет. И изброи някои от промените, за които са се разбрали - да не се увеличава осигурителната вноска от януари 2026 г., отпада увеличението на данък дивидент, както и въвеждането на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Пропорционално до 2028 г. ще бъдат съкратени и поне 5500 бройки в държавната администрация.

Социалните партньори са се обединили върху два основни курса за следващите години - да се върнем към нулев дефицит и развързване на всякакви плащания в публичния сектор от средната заплата, обобщи вицепремиерът Томислав Дончев.

Именно по тази тема имаше най-много критики. Управляващите се отказаха от автоматичната формула, но само за догодина. За сметка на това увеличението на възнагражденията на държавните служители ще е 10, а не 5%, включително в секторите “Сигурност” и “Отбрана”. Затова и Асоциацията на индустриалния капитал се въздържа от подкрепа за държавния бюджет за догодина, тъй като настоява развързването да се случи още сега. Те не подкрепиха и проектобюджета за НЗОК, а КНСБ се въздържаха. Сметките за държавното обществено осигуряване бяха приети единодушно.

От КНСБ подкрепиха бюджета с условието да се осигурят допълнителни средства за заплати в “БДЖ-Пътнически превози” и “Български пощи”. Нужните 15 млн. лв. за градския транспорт в София са осигурени, подчерта президентът на синдиката Пламен Димитров.

И синдикати, и работодатели припомниха, че все още очакват административна и пенсионна реформа, както и значително съкращаване на разходите в бюджета за 2028 г.

В новия вариант за догодина капиталовите разходи ще са по-малки от първоначално предвидените - до 7,02 млрд. евро. Дефицитът ще е 3% и ще се свие до 2,4% през 2028 г. Максималният осигурителен доход става 2300 евро. Въвежда се данъчно облекчение за научноизследователска и развойна дейност - допълнително признаване на 25% от разходите и увеличена амортизация на създадени нематериални активи. Увеличението на таксата за хазартните оператори става 22 вместо предвидените 25%.