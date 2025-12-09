Кои коли са най-здрави (Графики)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бензиновите и дизеловите влизат два пъти по-често в сервизите от електромобилите

Кои превозни средства са по-надеждни и се повреждат по-често - електрическите автомобили или колите с двигатели с вътрешно горене? Германският автомобилен клуб (ADAC) отговоря на този въпрос по-подробно от преди благодарение на разширена база данни със статистиката за повреди.

Общо ADAC е регистрирал над 3,6 милиона ремонта по сервизите в Германия миналата година.

Броят на повредите при електрическите автомобили се е увеличил с 46 процента

най-вече поради нарастващия им брой.

С бързото увеличаване на електрическите автомобили по пътищата състоянието на данните в статистиката за повреди на ADAC се подобрява. Тя показва, че електрическите коли са по-малко податливи на повреди от тези с дизелови или бензинови двигатели от същата възрастова група.

При автомобилите на възраст между две и четири години тези с бензиновите и дизеловите двигатели имат два пъти и половина повече повреди от електрическите автомобили. Процентът на повреди за превозните средства с двигатели с вътрешно горене е бил 9,4 повреди на 1000 превозни средства, докато за електрическите автомобили е само 3,8.

Текущата статистика за повреди анализира данни за общо 159 моделни серии и предоставя подробна оценка на най-надеждните и чувствителни модели от всички видове задвижване.

Няколко модела на Toyota, които иначе в миналото са били считани за надеждни, също са склонни към повреди. Моделът с най-висок процент на повреди е Toyota C-HR, регистрирана за първи път през 2020 г., с 63,1 повреди на 1000 превозни средства. Но други модели на Toyota също имат проблеми с надеждността (Toyota RAV4, Yaris и Yaris Cross).

Често причината са били проблеми с акумулатора

От Toyota вече са реагирали, като вграждат в колите си нови, по-мощни батерии.

Mini (0,3) и Audi A4 (0,4) се оказват най-добри сред двугодишните автомобили с двигатели с вътрешно горене. Най-здравият електрически автомобил е Tesla Model 3 (с 0,5 повреди на хиляда екземпляра). Общо дванадесет модела имаха индекс на повреди по-малък от 1. В допълнение към моделите на Toyota (Yaris Cross 40,0; Yaris 29,2; C-HR 16,4; RAV4 18,4) един електрически автомобил също привлече негативно внимание – високата чувствителност към повреди на Hyundai IONIQ 5 (22,4) се дължи на проблем с интегрирания блок за управление на зареждането (ICCU), което вече доведе до изтегляне от Федералната администрация за автомобилен транспорт.

Както и в предишни години,

основната причина за повреда в повечето автомобили е дефектната стартерна батерия

Те са представлявали 44,9% от всички повреди през 2024 г. При електрическите автомобили процентният дял на стартерната батерия в процента на повреди е 50,5%, което е по-високо, отколкото при автомобилите с двигател с вътрешно горене (44,6%).