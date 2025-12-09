Меките хибриди са голяма измама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След 10 години цената на батерията е в пъти повече от евентуалната икономия на гориво

Производителите притискат Европа до краен предел, за да решат какво ще се случи през 2035 г.: дали ще се продават само електрически автомобили, или ще продължат да се използват превозни средства с двигатели с вътрешно горене.

За кратко време меките хибридни електрически коли (MHEV) се превърнаха в интересно решение предвид по-екологичната им роля, но те причиняват доста ядове на собствениците на тези автомобили.

Много хора, наблюдавайки настоящата ситуация в градовете с ниски емисии и как се планира бъдещето, сте обмисляли да преминете към хибриден автомобил. Едно от масовите решения, които предлагат производителите, са меките хибриди, които за тях са рентабилно решение, което носи екоетикета на пазара.

Когато тези меки хибриди се появиха за първи път,

целта им беше да намалят разхода на гориво и емисиите по време на шофиране,

разчитайки на електрически мотор, който едновременно с това добавя и допълнителна мощност - символично увеличение средно от 10 конски сили.

Най-новите меки хибриди вече могат да добавят и 30 коня отгоре, което им позволи да се доближат до самозареждащи се хибриди с ограничен пробег за кратки пътувания, който в най-добрия случай достига около два километра.

При меките хибридни електрически превозни средства традиционният алтернатор е заменен от електрически мотор, който функционира едновременно като генератор и стартер на двигателя, обикновено захранван от 48 V батерия. Това означава, че при липса на конвенционален електрически стартер и разчитане на ремъка на генератора

автомобилът няма да стартира, ако ремъкът се повреди

Липсата на алтернатор в меките хибриди изисква производителите да инсталират компонент, който се намира в нормалните хибриди (HEV), наречен токоизправител.

Ето как работи технологията MHEV.

Този компонент черпи електричество от 48 V батерия и го преобразува в 12 V, за да захранва системите за комфорт на автомобила и други електрически компоненти.

Така че зад меките хибриди се крие много повече технология от един електрически мотор и батерия. Тази система се предлага както с бензинови, така и с дизелови двигатели, но в крайна сметка е преобладаваща при бензиновите.

Дизеловите агрегати по своята същност изискват по-сложна и скъпа технология, за да подобрят ефективността, и голяма част от производителите са започнали да ги изоставят поради свързаните с тях разходи и позицията на Европа по отношение на дизела.

Икономиите на гориво от MHEV колите обаче са незначителни в сравнение с цената на батерията.

Мнозина обаче ще се чудят дали цялата тази сложност наистина оправдава икономията на гориво на тези много основни хибриди. Като се има предвид, че електрическият им пробег едва достига един-два километра, че изключват двигателя, когато трансмисията е в неутрално положение, и че могат да добавят електрическа мощност, ако зарядът на батерията от 48 V го позволява, производителите се стремят към икономии между 3 и 15%, въпреки че на практика

обикновено това означава едва около 0,3 литра на 100 км

При 100 000 километра и текущата цена на бензина от 1,45 евро за литър икономиите са минимални - едва 435 евро, в сравнение с цената на литиево-йонната батерия в тези меки хибридни версии, чийто живот обикновено е максимум осем години. Това е нещо, което трябва да имате предвид, защото ако капацитетът ѝ падне под определено ниво, колата няма да запали. И те не са съвсем евтини.

Техническа схема на 48 V MHEV технология в превозни средства с 12 V електрическа мрежа

С капацитет от само 1 kWh, цените варират значително. За Audi A3 струва около 1000 евро, както и този на Volvo XC60, докато цената за Mercedes C-Class е около 1800 евро, а тези за по-луксозни модели като Audi Q8 и други надхвърлят 2000 евро.