Сравняването - безполезна умствена нагласа за кариерата

Не можете да сте като колега. Но можете да черпите опит, като го адаптирате към своите силни страни

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

На колегата Станиславов много му върви в работата, постига високи резултати. Не, не му завиждате, той даже ви е от близките в екипа. Просто констатирате. Е, малко ви е тъжно, че при вас не е така.

Значи се сравнявате, при това доста буквално. И значи принципно грешите в мислите си.

Според психолозите съизмерването е безполезна умствена нагласа. В повечето случаи то води до лоши последствия и в професионалния, и в личния живот. Ако се сравнявате с някого, който смятате, че е постигнал повече от вас, се потискате. Ако е с някого, който смятате, че е постигнал по-малко, се самоуспокоявате. Така не сте в състояние да използвате потенциала си и да се развивате като личност.

Единственото продуктивно и здравословно в буквалния смисъл на думата е човек да не се сравнява с другите, а само със себе си - дали днес е станал с нещо по-добър в сравнение с вчера.

Това е клише, много е повтаряно. А е повтаряно, защото е правилната поведенческа нагласа. Клишетата са досадни, но обикновено са верни.

Има поне три напълно разумни причини да не се сравнявате с никой друг.

Първо, съизмерването е рисково в професията, защото предизвиква завист. Лошият вариант е черната - "Защо той, а не аз". Т.нар. бяла завист - от типа "Искам да съм като него", може да проработи само ако наистина е благородна и не пречи да анализирате дали и с какво Станиславов може да ви е полезен.

Хората са различни. Може онова, което прави колегата успешен, въобще да не работи при вас. Може той да има талант, какъвто вие не притежавате. Но това ще разберете, като наблюдавате, мислите и оценявате какво си заслужава да взимате, без да се оставяте на негативни емоции.

Специалистите по личностно развитие обясняват, че взимането на пример е различно от сравняването. Едно е да черпите опит от някого. Съвсем друго е да се съизмервате с постиженията му и да завиждате, злобеете, мразите.

Гледайте как колегата ви постига успех, но гледайте и себе си - за да разберете дали неговият пример е приложим при вас, оценявайте обективно своите силни страни и ги развивайте, а слабостите си се старайте да преодолявате, за да постигате успех.

Освен това сравняването усложнява отношенията. Дори т.нар. бяла завист е лошо чувство. Колегата неминуемо го усеща и работите по-трудно заедно.

Ако подходите без емоции, а с рационално желание да вземете пример, не усложнявате отношенията. И постигате нещо ключово - сближавате се с успелите.

"Ако искате да се изкачите по професионалната стълба, способността да подберете правилните хора е даже по-важна от личните ви умения", смята Алисън Макуилямс, експерт по лично и кариерно развитие в университета "Уейк Форест".

"93% от хората следват неправилна формула за успех и е голяма вероятността именно с такива колеги да контактувате. Но ако искате да сте успешни, търсете съветите на успешните. Никой не може да ви научи на това, което не знае. Дори да е ваш приятел и да гори от желание да ви помогне, съветите му не струват нищо. Когато искате да се научите да играете тенис, нали не се обръщате към човек, който не е хващал ракета. Разбира се, след като се вслушвате в мнението и съветите на авторитет, важно е вие да взимате окончателното решение. Все пак става дума за вашия живот", казва психологът и успешен предприемач Ричард Темплар.

"Хората, които бързо се издигат в работата, наблюдават професионалистите, заемащи ролите, към които се стремят. Обръщат внимание на разликите между това, което те самите биха направили в дадена ситуация, и това, което правят тези професионалисти. И още - не само се учат от пасивно наблюдение, но се опитват да взаимодействат с онези, които имат исканите от тях роли. Намират възможности да прекарват време с тях", подчертава Арт Маркман, когнитивен психолог и автор на книгата "Умното мислене".

Аргументи защо да се сближавате в службата с успешни колеги прибавя Морган Серф, невроучен от Северозападния университет в САЩ. Изследванията установяват, че когато двама души често контактуват, мозъчните им вълни започват да изглеждат почти идентично. "Близостта с колеги настройва мозъчните ви вълни, заприличвате си. Обикновено успешните хора са интелигентни и амбициозни, имате полза мозъчните ви вълни да се настройват към техните", обяснява Серф.

Вторият разумен аргумент, че съизмерването е лоша умствена нагласа, е, че то отнема от енергията ви.

Вредите си, понеже ставате прекалено самокритични и недоволни от себе си. Ще ви се отрази много по-полезно да мислите положително, да си казвате, че вие сте страхотни, а не, че Станиславов е страхотен.

Трето, психолозите твърдят, че сравняването пречи и на една нагласа, която дава отлични практически резултати - да очаквате не недостиг, а изобилие.

Когато мислите колко успешен е колегата, подсъзнателно ви се струва, че той сякаш е ударил джакпота и за вас е останала по-малка печалба или даже никаква. Това не е вярно, професионалният живот не е тото с един тираж - успех има за всекиго.

По-продуктивно е да си самопризнаете завистта

Завистта е много разрушително чувство, от което ще се отървете, като не се сравнявате. Иначе отнемате своето удоволствие от живота.

Но ако не можете да не се сравнявате, признайте си, че това е завист, и опитайте да я обърнете в полезна.

"Не е необичайно да чувствате завист към хората, които са постигнали успех - обяснява д-р Ей Джей Марсдън, психолог и доцент в "Бийкън Колидж" във Флорида. - Когато виждаме как някой, когото възприемаме за човек на нашето ниво, получава нещо, което ценим високо, първата реакция е да завидим. После започваме да се самосъжаляваме и да гледаме на чуждия успех като на признак, че ние сме се провалили. Завистта често води и до гняв, насочен към успелия човек."

Възможно е да ограничите негативното влияние на това чувство и да го превърнете в стимул за личен растеж. То може да бъде мотиватор, който да ви кара да постигнете повече. Проучете човека, на когото завиждате. Наблюдавайте какво прави той и анализирайте как е постигнал успеха си. После се запитайте как да го направите и вие, казва Марсдън.

"Завистта може да бъде илюстрирана с израза "Искам това", коментира и Катрин Шей, доцент по организационно поведение в университета "Карнеги Мелън".

Когато си признаете, че завиждате на някого за негов успех, вие си казвате, че искате да постигнете същото. Това ви позволява да започнете работа по желаната цел.

Прекарвайте време с този човек. "Има причини той да постигне успех, а вие не. Разберете какви са и се възползвайте от неговия пример", препоръчва Шей.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

Много приоритети – хилав успех

И в социалните мрежи може да си подритнете трудовата книжка

Лесни трикове за самоувереност - важното качество за професионален успех

Кой шеф е "мажоретка" и защо е вреден за кариерата ви

Хитрина, за да ви хареса шефът, колега, партньор – повтаряйте името му

Кога вълшебната думичка "Извинявай" вреди в деловия живот и как да се отървете от паразита

20 въпроса помагат за професионален успех през новата година

26 щастливи идеи за 2026

11-те божи заповеди на успешните и доволни професионалисти за 2026

Формулата 1-2-48 за ефективност в кариерата

Предколедно четиво само за шефове: За какво работят хора (освен за пари)

Платиненото правило за успех в професионалния живот