Дай, шефе, дай, или вярната стратегия да договорите по-висока заплата

"По дяволите суматохата с еврото, искам по-висока заплата веднага!" Ефектно начало за разговор с шефа. От раз ще спечелите вниманието му. Но може да нямате шанс за второ изречение, ако ви посочи вратата.

От въпросната фраза ключовата дума е "веднага".

По принцип добрите моменти да говорите за увеличение на заплатата си са четири: през есента, когато в повечето компании се правят бюджетите за следващата година, през февруари, ако се гледат резултати от миналата година, някъде през пролетта, ако се очакват окончателни финансови резултати, или при голям успех, за който имате голям принос.

Щом работите в компания от тези, в които има решаващи постъпление в края на годината и след това се решава за увеличение, веднага трябва да иизмислите как да си воювате за вашата.

Не чакайте шефът сам да започне този разговор. Вашия интерес трябва сами да си го защитите.

Без заплахи, но и без милозливости

Каквото и да работите, от житейски опит знаете, че не е лесно да убедиш някого да извади пари. Предстои ви труден разговор, в който трябва да постигнете желаната цел - увеличение на заплатата, без съпътстващи щети. Това означава да не оставите лошо впечатление, да не рекетирате, но и да не молите.

Еднакво грешни са заплахи "Ако не получа повече пари, ще напусна" или милозливости "Парите не ми стигат да изхранвам семейството си". И в двата случая отговорът може да е "Ами тогава напусни".

Вие искате увеличение не защото сте нахални или търсите съчувствие, а защото заслужавате по-висока заплата заради добрата си работа и приноса си за компанията.

Това е първото, за което трябва да си дадете сметка, преди да направите стратегия. Наистина ли заслужавате повече пари? Давате ли всичко от себе си? Максимално креативни и продуктивни ли сте? Справяте ли се в срок с поставените задачи и вършите ли качествено работа си? Давате ли идеи, решавате ли проблеми, добри ли са отношенията ви с колегите?

Бъдете искрени, като мислите за това. Щом вие самите имате съмнения дали на всички тези въпроси отговорите са "да", няма защо да очаквате, че шефът ви е на друго мнение. Не започвайте разговор за повече пари. Само ще го ядосате. По-добре направете план как да се справяте успешно в следващите месеци и едва след това поискайте по-висока заплата.

Не от Адам и Ева, а към бъдещето

Ако сте убедени, че заслужавате увеличение, напишете сценарий как ще си го извоювате. Точно така, напишете, за да изберете кое е най-важното, на което ще наблегнете в разговора. Дайте си сметка, че няма да разполагате с много време и не бива да започвате от Адам и Ева. Първоначално може да изброите много неща, после обмислете кои са ключовите, а останалите задраскайте.

Нужни са ви аргументи, затова систематизирайте постиженията си. Стегнато, но конкретно опишете какво сте свършили, какви резултати сте постигнали, с колко сте преизпълнили плановете. Числата са ваш голям съюзник, ако можете с тях да подкрепите твърденията си.

Вторият род аргументи са свързани с бъдещето. Те също трябва да са конкретни. Предстоят ви по-големи предизвикателства и отговорности, очаква се да се справите с тях успешно, следователно заслужавате повече пари.

Тук има капан и се подгответе ловко да го избегнете. Възможно е шефът ви да каже, че ще получите увеличение, след като свършите работата. Парирайте, че доказано се справяте и свидетелство за това са постиженията ви от миналата година. А ще бъдете много по-мотивирани, включително и подсъзнателно, да работите за успех, ако ръководството покаже, че оценява усилията ви.

В тази част на разговора умно и деликатно дайте да се разбере, че шефът ви ще има голяма полза от вашите по-високи резултати. Ако е собственик на компанията, ще спечели повече. Ако има над главата си по-висши мениджъри, те ще оценят по-високо и неговите постижения, щом подчинените му постигат успех. Като припознае своя интерес, вашият началник ще е много по-склонен да ви вдигне заплатата. А и ще има доводи да обоснове разхода за нея.

Точно число, не „Колкото дадеш"

Третият аргумент е да проучите какви са възнагражденията на хората, които заемат позиции, аналогични на вашата в същия бранш. Не е нетактично да признаете, че сте получавали предложения от други компании и да обясните защо не сте ги приели. Така шефът ви ще разбере, че цените работата си, свързвате надеждите си за кариера и пари точно с тази фирма, но ако бъдете разочаровани, може да преосмислите решението си да останете.

При сравняването на заплати обикновено е голямо изкушението да издадете, че знаете колко получават колегите ви в същата компания. Особено когато смятате, че някои незаслужено вземат повече от вас.

Това обаче е лоша тактика. Може би лесно ще бъдете опровергани, защото не знаете всичко или подценявате резултатите на другите. Но дори да не е така, вие всъщност казвате на шефа си, че е несправедлив, не оценява подчинените си според способностите и приноса им. Естествено е, че ще се разгневи и няма да получите увеличение. Така че говорете за своите постижения - вие искате възнаграждение за тях, а не да сте равни с Иван или Стоян.

Когато става дума за пари, "Колкото дадеш" е лоша стратегия. Кажете точно колко искате - като конкретна сума или процент за увеличение на заплатата. Мотивирайте се защо толкова, като обвържете числото с вашите конкретни постижения през миналата година или с ангажиментите ви за бъдещето. Така още веднъж ще покажете, че всичко сте преценили обективно.

Може да обявите 10-15% над онова, което смятате за постижимо да получите в плюс. Така ще си осигурите възможност малко да отстъпите при преговорите. Не е много вероятно шефът ви да каже веднага "Ок, получаваш парите". Неговата работа е да икономисва разходи, така че сигурно ще започне да обяснява, че не може да ви даде толкова много. Тогава вие ще проявите разбиране и ще смъкнете онези 10-15%.

Сценарий за спокоен разговор, но и за неутрализиране на възражения

Догато пишете сценария, помислете на всеки ваш аргумент какъв контрааргумент може да извади шефът ви и как ще му отговорите. Разчитате, че това ще е спокоен разумен разговор, а не спор или пазарлък, но все пак се подгответе за възражения. Ако сте ги предвидили и сте проиграли варианти за неутрализирането им, шансът ви за успех е много по-голям.

Прочетете няколко пъти сценария и го научете добре. Може даже да репетирате пред огледалото. Колкото повече се притеснявате от разговора, толкова повече го упражнявайте. Така ще придобиете самоувереност, ще започнете да излагате убедително аргументите си и ще повдигнете самочувствието си. Този резултат не е за пренебрегване, дори в крайна сметка да не успеете да договорите увеличение на заплатата.

По психопортрета на шефа

Много е лесно да се дават съвети по принцип, ама не познавате моя шеф.

Ако си мислите това, докато четете текста, значи не сте готови да проведете разговор за увеличение на заплатата. Не сте готови и да работите за успех в кариерата си, защото да познавате характера на началника си е важно във всеки момент.

Съществена част от сценария, който ще направите и проиграете, е да отчетете психологическите особености на шефа си.

Щом той е делови човек и обича да му се говори направо, веднага кажете, че искате увеличение на заплатата и кратко, но убедително мотивирайте защо.

Ако обича да бъде хвален, нищо не ви пречи елегантно да изтъкнете, че успехите, за които говорите, се дължат на неговото мъдро ръководство. Но сте научили толкова много от него и сте развили способности, които ви дават увереност, че ще се справяте все по-успешно, и смелост да поискате повече пари.

Ако шефът ви е хитрец, се подгответе за опитите му да отклони въпроса за увеличението на вашата заплата, хвърляйки ви в други теми.

Ако е избухлив и очаквате да ви се скара още като чуе защо сте дошли, измислете шега за разведряване и продължете към целта.

Не му позволявайте и да докара нещата дотам, че накрая вие да му съчувствате колко тежко е положението, поради което не може да получите повече пари. Не може - не може, ама поне да не се лигавим, защото добрият мениджър се познава точно в криза.

Изберете правилно момента за разговора. Шефът трябва да е в добро настроение, да не е уморен, да не бърза, да не се налага да решава остър проблем.

