Столичен инвеститор иска да пълни с ТНТ снаряди, мини и гранати в село Хотница

Автоматизирана линия за вакуумно пълнене на артилерийски снаряди, мини и ръчни гранати иска да изгражда в свой цех в Хотница столична оръжейна фирма. Това става ясно от инвестиционно предложение. Екоинспекцията във Велико Търново е определила, че е нужен ОВОС, с цел изясняване степента на въздействие върху околната среда, възможността за възникване на кумулативен ефект, вероятността за възникване на риск за човешкото здраве, предвид характера на производство, както и използването на ново ОХВ тринитротолуен (ТНТ).

Според представената документация производствената база на фирмата - монтажен цех за сглобяване на патрони, е квалифицирана като обект с нисък рисков потенциал. Разполага с три склада за боеприпаси и взривни материали.

"Настоящото инвестиционно предложение предвижда монтиране на автоматизирана линия за вакуумно пълнене на тротил, което ще се извършва в съществуващия цех за сглобяване на патрони и асемблиране на оръжие, собственост на възложителя. Предвидено е използването на ново опасно вещество - тринитротолуен (ТНТ), в количества до 800 кг на смяна. Максималното количество тротил, което ще се доставя/съхранява на площадката е 10 тона, разпределено в 20 палета, по 500 кг.", се казва в предложението.

На линията ще се пълни разтопен тротил в различни видове корпуси от 122 мм, 152 мм и 155 мм, корпуси за 120 мм, противотанкови мини с лят тротил и ръчни гранати с тротил.

Инсталацията ще се състои от транспортьор, бункер за зареждане, топлинни съдове за разтопяване на тротил, дозатор, модул за позициониране и пълнене. Нагревателят и контролният кабинет ще са извън производственото помещение с цел безопасност. При пълненето на корпусите не се предвижда монтиране на взриватели.

Технологичните дейности ще се извършват на две смени по 7 часа. Предвижда се дневно пълненето на до 70 бр. 155 мм снаряди, до 135 бр. – 152 мм снаряди, до 220 бр. 122 мм снаряди, до 500 бр. корпуси за 12 мм мини, до 100 бр. противотанкови мини и до 800 бр. ръчни гранати.

Не се предвижда ново строителство и промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Генерираните производствени отпадъци от дейността на линията ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. От дейността на линията за вакуумно пълнене не се генерират на производствени отпадъчни води, посочва още инвеститорът.