Касите на БНБ ще продават евромонети две съботи до Коледа

Две поредни съботи до Коледа - на 13 декември и на 20 декември касите на БНБ ще работят извънредно, съобщиха от централната банка. Причината е огромния интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна.

От институцията припомнят, че отворените в почивен ден ще бъдат две каси в София- на пл. „Княз Александър I" № 1 и м. „Полигона", ул. „Михаил Тенев" № 10 . В извънредното си работно време ще продават единствено евромонети на физически лица от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Стартовите комплекти евромонети могат да се закупят и във всички клонове на банки и пощенски клонове. Те бяха пуснати на 1 декември и се радват на голям интерес., а на места имаше и недостиг заради огромното търсене.

Всеки комплект за граждани струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро. Всеки може да купи не повече от два такива пакета.

Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента.



И за търговците, и за физическите лица обаче важи правилото монетите да не се пускат в обръщение или да се използват като законно платежно средство преди датата на въвеждане на еврото.