Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огън...

Фондовата ни борса с рекорден оборот - 550 млн. евро

Еврото е "главният виновник", може да ни изстреля до върха на капиталовите пазари в Източна Европа


С рекорден оборот от 550 млн. евро изпраща отиващата си 2025 г. българската фондова борса. Този резултат надминава предишния връх, постигнат през 2022 г. и показва устойчива положителна тенденция на капиталовия пазар в страната.
Той е свидетелство не само за обема на търговията, но и за активността на индивидуалните инвеститори. За последните пет години броят на сделките е нараснал с 26%, а 18 000 са новите индивидуални участници на пазара.
Основен двигател на оптимизма на пазара е предстоящото присъединяване на България към  еврозоната. "Ако наблюдаваме какво се случва исторически при други пазари, които навлизат в еврозоната, най-близо до нас беше хърватският пазар. За последните 2 години Хърватия е един от лидерите както по оборот в нашия регион, така и по ръст в индексите. Нашите очаквания за 2026 година са, че ръстът на оборотите ще продължи", заяви изпълнителният директор на БФБ Маню Моравенов пред БНТ.

Основният борсов индекс SOFIX е регистирал повишение от  20% от началото на годината.  А за петгодишен период, от 2020 г. ръстът е 90%.

"Премахването на валутния риск и трансакционните разходи със сигурност ще увеличат притока на инвестиции към България, на чуждестранни инвестиции. Което означава и притока на инвестиции и набиране на капитал през БФБ. От друга страна обаче много български компании ще имат възможност да направят експанзия и да развиват бизнеса си извън България или да подобрят своето отражение на бизнеса извън България", прогнозира  Моравенов.

