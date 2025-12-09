Alef започва производството на първия летящ автомобил в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Alef Aeronautics, американската компания, която проектира и разработва първия в света летящ автомобил, обяви, че е започнала производството на първата летяща кола, която ще бъде доставена на първия клиент.

Ще са необходими няколко месеца ръчен труд, за да се създаде всяка от ранните версии на летящата кола Alef Model A. Процесът включва роботизирано, индустриално и предимно ръчно производство. По време на производството се извършват строги тестове на отделни части и голям брой тестови полети на сглобената кола. Този процес ще позволи на Alef да оптимизира производството преди автоматизираното масово производство.

Първите автомобили ще бъдат произведени в завода на Alef в Силициевата долина в Калифорния.

Model A е първият пътнически автомобил, който може да излита и каца вертикално (VTOL). Задвижването е 100% електрически, като се очаква да достигне пробег от 320 км на пътя и 177 км по въздух.

Летящата кола се отличава със "скелетен" дизайн на горната част на купето, който позволява оптимален въздушен поток за вградените електрически двигатели, без да са необходими големи открити перки.

Цената на Model A е 300 000 долара. Компанията вече е събрала над 3500 предварителни поръчки, на стойност над 1 милиард долара.

Автомобилът е класифициран като "ултралек" от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), което му позволява да лети при определени ограничения (например, само през деня и в ограничени зони, а не над гъсто населени райони).

Alef работи и по по-голям, четириместен летящ седан, който обещава да пусне в бъдеще.