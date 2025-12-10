Цената на петрола остава без промяна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола остават непроменени в днешната азиатска търговия, след като поевтиняха с около 1 на сто в предходната сесия. Инвеститорите внимателно наблюдават напредъка в мирните преговори между Русия и Украйна и очакват решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ за лихвените проценти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпват с 19 цента или 0,3 на сто до 62,13 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се повишават с 19 цента или 0,3 на сто до 58,44 долара.

„Петролните пазари в момента се затрудняват да намерят посока, като леко се подкрепят от спада на американските резерви, отчетен от Американския петролен институт (API)", коментира Сувро Саркар, ръководител на енергийния екип в „Ди Би Ес Банк" (DBS Bank), визирайки данните на Американския петролен институт.

„Търговците ще търсят сигнали от евентуален пробив или липса на такъв в мирните преговори за Украйна, докато политиката на намаляване на лихвите от УФР е друг ключов макроикономически фактор, който може да подкрепи цените на петрола", допълни той.

Данни на Американския петролен институт сочат, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 4,78 милиона барела през миналата седмица, докато запасите от бензин са нараснали със 7 милиона барела, а дестилатите са се увеличили с 1,03 милиона барела.

Междувременно пазарите очакват УФР да понижи основната лихва с 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта) на заседанието си днес в опит да подкрепи охлаждащия се трудов пазар в САЩ. По-ниските лихви могат да стимулират търсенето на петрол, като подкрепят икономическия растеж.

Опасенията обаче, че предлагането ще изпревари търсенето, ограничиха ръста на цените. Анализатори от Ай Ен Джи (ING) отчитат в бележка, че макар пазарът да навлиза в по-дълбок очакван излишък на предлагане, руските доставки остават рисков фактор.

„Въпреки че обемите на руския морски износ се държат добре, тези барели трудно намират купувачи", отбелязват анализаторите от Ай Ен Джи, като добавят, че руското производство ще започне да спада, ако не бъдат намерени нови пазари.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна и европейските ѝ партньори скоро ще представят на САЩ „прецизирани документи" по мирен план за прекратяване на войната с Русия, след дни на интензивна дипломация.

Мирно споразумение би могло да доведе до премахване на международните санкции върху руските компании, което би освободило ограничени доставки на петрол.

Междувременно американската Администрация за енергийна информация (EIA) съобщи, че очаква производството на петрол в САЩ да постигне нов рекорд тази година спрямо предварителните прогнози, като повиши прогнозата си за 2025 г. с 20 000 барела до средно 13,61 милиона барела дневно.