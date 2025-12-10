ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Черен заек, бял заек" на иранския режисьор Шахрам...

Над 19% от тока в Европа е осигурен от вятърна енергия

Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитирана от БТА. 

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,4 процента от общото количество електроенергия (1,379 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,1 процента (256 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (66,6 процента), Литва (57,9 на сто) и Дания (57,4 процента). В България процентът е 0,8.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (576,3 гигаватчаса), Франция (306,8 гигаватчаса) и Испания (195,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,9 гигаватчаса.

