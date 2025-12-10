Отличието идва от класацията „Топ работодатели България“, основана на реални оценки от служители.

За втора поредна година Yettel е най-високо оцененият работодател в телеком сектора според независимата онлайн класация „Топ работодатели България“. Проучването, организирано от международната кариерна платформа Kaderabotim.bg, се базира на реални оценки от служители, кандидати и всеки, имал пряк досег с работодателските практики на компанията.

Yettel е единственият оператор в топ 10 на класацията. В общото подреждане той се класира на шесто място сред топ 50 работодатели в страната, като се изкачва с три места нагоре спрямо класирането си миналата година. Според методологията, 70% от оценката е формирана от общата удовлетвореност на служителите, а 30% – от оценките по пет ключови измерения: заплащане и придобивки, възможности за развитие, баланс между работа и личен живот, качество на управлението и фирмена култура и ценности.

Високият резултат отразява целенасочената HR стратегия на компанията, с приоритет върху развитие на служителите, създаване на мотивираща и приобщаваща работна среда и грижа за тяхното благосъстояние. Важно място в усилията на телекома заемат програмите за обучение и развитие. През 2025 г., като част от стратегията си за дигитална трансформация, Yettel постави силен фокус върху изкуствения интелект. В поредица от пет задължителни обучения служителите на компанията преминаха през най-важните аспекти от работата с AI – от базови познания и рискове до практическа употреба и критично мислене.

За втора поредна година компанията провежда и програмата Growth Mindset, в партньорство с британската консултантска компания Matthew Syed. Инициативата цели да насърчи формирането на нагласа за растеж у екипите чрез вътрешни събития, обучения за лидерите и отворени сесии за всички служители. Yettel инвестира и в развитието на младите таланти чрез програми като „Втора смяна“, Yettel Teen Academy и едногодишната стажантска програма Hub by Yettel, чието 10-о юбилейно издание привлече над 1000 кандидатури тази година.

Освен на локално ниво, работодателските практики на Yettel получават и висока международна оценка. Тази година компанията бе отличена в първите годишни награди на международната платформа LutherOne, където получи признание в категориите „Управление на таланта“ и „Готовност за бъдещето“.

През януари компанията беше сертифицирана и като Top Employer за втора поредна година – с общ резултат от 87.76%, над средния за телеком сектора в света (84.96%). От 2023 г. досега Yettel остава единственият телеком в България с това отличие.