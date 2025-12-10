Hyundai превръща предното стъкло в гигантски екран

На технологичното изложение CES 2026 в Лас Вегас Hyundai ще представи най-новата версия на технология, която превръща предното стъкло на автомобила в голям информационно-развлекателен екран или head-up дисплей.

Кореййската компания представи технологията за първи път на CES 2024 и я показа отново през януари тази година. След месец Hyundai Mobis, както се нарича технологичната компания на Hyundai, ще бъде готова да представи най-новата версия, която трябва да се вгради в серините модели на марката.

Hyundai Mobis нарича тази технология Холографски Head-Up дисплей (HDW). Той функционира като комбиниран дисплей за водача и информационно-развлекателна система, която се появява на предното стъкло на автомобила. За разлика от традиционните отразяващи head-up дисплеи, холографският дисплей на предното стъкло на Hyundai се състои от две основни части: проектор (или в този случай няколко проектора), скрит под арматурното табло, и специален оптичен филм с внимателно настроена чувствителност към дължината на вълната, вграден в самото предно стъкло. Hyundai разработи тази технология в сътрудничество с немската компания Zeiss, известна със своята високопрецизна оптика и оптични системи.

Холографският дисплей представлява трио от head-up дисплеи, които обхващат цялата широчина на предното стъкло. Два са за водача, показващи важна информация за колата или пътуването, като например упътвания, инфоразвлекателна система и предупреждения за безопасност, и трети екран за забавление, разположен пред пътническата седалка. Очаква се системата да бъде готова за пускане на пазара от 2027 г. и ще се предлага в по-големите и по-скъпи модели на компанията.