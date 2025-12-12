Анна Драганова e управител с ресори „Финанси и контролинг" и „Регион Продажби" на dm България и е част е от ръководния екип на компанията от самото й основаване в България.

- Как dm се подготвя за въвеждането на еврото?

- Нашата подготовката започна отдавна. Отделихме значителни финансови ресурси и усилия за покриване на всички законови изисквания. Пренастроихме касови апарати и технически системи, проведохме обучения на колегите и сменихме етикетите на предлаганите продукти, актуализирахме информацията и в нашите онлайн канали. В момента продължаваме с регулярните технически тестове и с обученията. Целта ни е да осигурим в нашите магазини всички необходими условия за плавен преход към новата валута. Подготвени сме да я посрещнем и осъзнаваме нашата отговорност за повишаване на доверието към нея. Очакваме процесът да протече гладко с разбиране и търпение от всички страни.

- Как ще работят магазините Ви на 31 декември и 1 януари - точно в етапа на прехода към новата валута?

- В последния ден от годината магазините ни ще работят с празнично работно време, обявено и различно за всеки магазин. От 2 януари нататък ще посрещнем клиентите ни със стандартно работно време.

- Как ще се извършват плащанията в лева и връщането на ресто - ще има ли закръгляния при конвертирането и ще има ли лимит за плащане с български монети?

- Ресто при плащане с лева от 01.01.2026 г. ще бъде връщано в евро. Изключения са възможни само, ако колегите ни в магазините в момента нямат достатъчна наличност в евро. Това е законовото изискване към всички търговци и неговата цел е да се улесни изтеглянето на левовете от обращение и да се снабдят хората с евромонети и банкноти. Вече се вижда, че интересът към новата валута е голям. Видяхме репортажите за опашките пред пощенските станции. Затова ми се струва важно да уточним, че магазините не са основно място за обмен на левове в евро. В случай, че в някой магазин временно липсват достатъчно банкноти или монети в евро, ние като търговец имаме право да върнем рестото изцяло в левове. По отношение на закръглянето - при превалутирането всички цени са закръглени до втория знак след десетичната запетая. Когато плащането е в левове, за рестото в евро ще се прилага същото правило. По закон преходният период, в който ще може да се плаща и в левове, и в евро, ще продължи до 31.01.2026 г. включително, т.е. един месец. След това левът вече няма да бъде законно платежно средство в България.

- Един реален казус: ако клиент е купил нещо в левове, а го върне след 1 януари, как ще му бъдат върнати парите?

- Ако направена през 2025 г. покупка бъде върната през 2026 г., възстановената сума за нея ще бъде в евро.

- Как ще се натрупват сумите от покупки с dm лоялност след приемането на еврото? Точките и отстъпките ще се прехвърлят автоматично ли?

- Всичко ще се случи автоматично и за клиентите на практика няма да има промяна. Те ще продължат да натрупват сумите от техните покупки чрез нашето приложение Моят dm-App, като ползват функцията за редовни клиенти dm лоялност. Тези суми също ще бъдат превалутирани по официалния фиксиран курс от 1,95583 лева за 1 евро.

- С въвеждането на еврото ще мога ли клиентите от България да ползват приложението Моят dm-App в магазини на dm в други страни, които имат евро?

- Всяка страна има своя версия на приложението, която може да се използва само в съответната страна.

- Какво е основното послание за въвеждането на еврото, което искате да стигне от вас като търговец до хората? Какво бихте казали на клиентите, които се притесняват от промяната?

- Основното ни послание е, че ще направим всичко, което зависи от нас като търговец, за да допринесем за гладкото протичане на процеса . Нашите клиенти могат да са спокойни, че сме създали необходимата организация, за да ги улесним максимално. Процесът ще бъде изцяло прозрачен. Припомням, че по закон цените ще бъдат изписани както в евро, така и в лева, чак до 8 август 2026 г., така че хората ще имат достатъчно време да свикнат с новата валута. Много важно е също така отново да подчертаем, че dm България има политика на трайно изгодни цени, така че нашите клиенти могат разчитат, че ще продължат да пазаруват на изгодни цени при нас. Мисля, че това адресира едно от основните опасения на хората по отношение на еврото, а именно евентуално повишаване на цените.

- Какви са прогнозите ви за развитието на икономиката на страната след въвеждането на еврото?

- Прогнозите ни са оптимистични. Вярваме, че въвеждането на еврото ще допринесе за повишаване на финансовата стабилност и за подобряване на инвестиционния климат. Това е възможност да се ускори развитието на българската икономика и за по-добрата й интеграция с европейската икономика. От гледна точка на търговията ползите са безспорни - тя ще бъде улеснена както на вътрешния, така и на международния пазар. В същото време се надяваме, че необходимите реформи и политики, които да подкрепят този процес, ще са налице. Само чрез съвместни усилия можем да реализираме пълния потенциал на тази важна промяна.