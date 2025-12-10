МВФ призовава Китай за реформи и преминаване към икономика, водена от потреблението

Международният валутен фонд (МВФ) призова днес Китай да ускори структурните реформи, тъй като се увеличава глобалният натиск върху втората по големина икономика да премине към модел на растеж, воден от потреблението. Институцията препоръчва също и страната да ограничи зависимостта от дългово финансирани инвестиции и износ, съобщава Ройтерс.

Китай за първи път отчете търговски излишък в размер на 1 трилион долара и се очаква да допринесе за до 40 на сто от глобалния растеж през 2025 г. Това предизвиква критики, че забавящата се китайска икономика разчита на завземане на по-голям дял от световната търговия и залива развиващите се пазари с евтини стоки, ограничени от САЩ след въведените от президента Доналд Тръмп мита.

„Големият размер на икономиката на Китай и засиленото глобално търговско напрежение правят зависимостта от износа по-малко жизнеспособна за поддържане на устойчив растеж", обяви МВФ в прессъобщение, публикувано след приключването на рутинния преглед по Член IV (от Учредителния договор на институцията) за състоянието на икономиката на страната.

„Основният политически приоритет за Китай е да премине към модел на растеж, воден от потреблението, и да намали прекомерната зависимост от износа и инвестициите", отчита МВФ.

„Този преход изисква по-спешни и решителни макроикономически политики, реформи за намаляване на високите нива на спестяванията на домакинствата, както и ограничаване на неефективните инвестиции и ненужната подкрепа за индустриалната политика (финансовата подкрепа на Пекин за стимулиране на индустрията)", допълва институцията.

Китай следи внимателно прегледа по Член IV на МВФ, тъй като одобрението или критиката в него се възприемат като важен ориентир на фона на нарастващото напрежение с основните му търговски партньори.

„Китайската икономика демонстрира значителна устойчивост въпреки множеството сътресения през последните години", посочва МВФ, без да споменава директно американския президент Тръмп или търговското напрежение между двете водещи световни икономики.

Базираната във Вашингтон институция ревизира нагоре прогнозата си за растеж на Китай през 2025 г. с 0,2 пр. п. до 5 на сто (спрямо предишна оценка от 4,8 на сто), но предупреди, че слабостта в сектора на недвижимите имоти, задлъжнялостта на местните власти и отслабеното вътрешно потребление ще продължават да поставят управляващите в страната под натиск да реформират икономиката, пише БТА.

За 2026 г. МВФ очаква китайската икономика да нарасне с 4,5 на сто спрямо предишната оценка за ръст от 4,2 на сто.

„Макроикономическата подкрепа трябва да бъде съпроводена и с ускорени реформи за укрепване на системата за социална закрила и подкрепа на корекцията в сектора на недвижимите имоти", препоръчва МВФ.