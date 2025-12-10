Разнопосочно начало на Уолстрийт преди решението за лихвите на УФР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните борсови индекси в Ню Йорк поеха в различни посоки малко след откриването на търговията, часове преди Управлението за федерален резерв да обяви последното си за годината решение за лихвите. Инвеститорите залагат на понижение на ставките с 25 базисни пункта, но остават нащрек за евентуални коментари за предстояща по-стриктна парична политика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average остана почти без изменение спрямо нивото си в края на вчерашната сесия и към 16:45 часа българско време бе на ниво 47 559,2 пункта.

Широкообхватният S&P 500 спадна минимално - с 1,83 пункта или 0,03 на сто до 6838,68 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite изгуби 41,28 пункта или 0,18 на сто до 23 535,20 пункта, съобщи БТА.

Индексът на малките компании Russell 2000 добави 5,264 пункта или 0,21 на сто до равнище 2526,24 пункта.