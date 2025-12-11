ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Направи блока си отново велик и без грозни графити

Мирослав Маринов (вдясно), управителят на фирмата “Кемикъл Брадърс”, получи награда от кмета на София Васил Терзиев.

Компания предлага почистване на надписи от жилищни сгради

Make your блок great again (направи блока си отново велик) е девизът на Graffiti killer - компания, която си е поставила за цел да направи красива градската среда, като изчисти грозните графити от сградите.

“Нашата кауза е да убедим софиянци, че когато изчистим, ще е по-леко на всички и че можем да направим по-красиво мястото, на което живеем. А когато то е хубаво, и на теб ти става по-хубаво”, убеден е Мирослав Маринов, управителят на фирмата “Кемикъл Брадърс”, която седи зад името Grafitii killer. Компанията получи награда в конкурса “Големите малки” в категория “Стартъп”.

В каузата му повярва и столичният кмет Васил Терзиев, който го помоли за помощ “да изтрием тези драсканици, за да дадем възможност на истинското изкуство”. Кметът връчи на Маринов наградата.

Семейната компания наистина е стартираща - тя функционира едва от март тази година и все още се опитва да се популяризира и да убеди софиянци, че си заслужава да платят, за да е чиста фасадата на блока им. “Не го правим толкова за печалбата, колкото заради социалния фактор.

Средата предразполага да се чувстваш като в гето

и това увеличава риска някой да те нападне”, мотивира се Маринов.

Теорията му е подкрепена от един социален експеримент, който учените Уилсън и Келинг провеждат през 1982 г. Те откриват изоставена сграда с много прозорци. Първо чупят един. После още един. Оставят сградата така – и след време всички прозорци са разбити от вандали. Изводът? Видимите признаци на разруха и безредие (като графити, счупени прозорци, боклук и пр.) създават усещане, че никой не се грижи за средата, а това насърчава още вандализъм и престъпност.

Всичко започва с неговия блок, който бил надраскан с много голям графит. Маринов започва да търси начин да го изчисти. Решава да проучи пазара и открива, че почти няма конкуренция - съществуващите компании предлагат услуга за почистване само на много големи площи и не са подходящи за жилищни сгради. Grafitii killer предлага и още едно предимство - мобилност, тъй като не се придвижва с голяма техника и може да достигне бързо и лесно навсякъде.

За да се махне един графит, първо стената трябва да се измие от наслояванията с прах. След това повърхността се третира със специални препарати, които разтварят мастилата, и накрая всичко се измива с водоструйка. Това работи за почти всички повърхности - бетон, камък, мрамор, различни гипсови покрития, метал, пластмаса, PVC, стъкло и боядисани повърхности.

Все пак има ограничения - черният цвят например се маха много трудно. А декоративните цветни фасади се разпадат и не могат да се третират, но в момента компанията търси решение. Вече имат специално разработен препарат, който да чисти латекс, без да се разтваря.

Препаратите, с които Grafitii killer работи, са биоразградими.




и напълно позволени в Eвропа и според българските стандарти. Имат силна миризма, но тя се изпарява напълно до 24 часа.

Графитите в София са стари, трудно се чистят и отдолу се появяват нови, обяснява Маринов. Но дава гаранция до 1 година след премахването им - благодарение на защитно покритие, което не позволява на спрейовете да проникнат в порите на фасадата. Това означава, че ако се нарисува нещо, то може да се махне само с вода.

Компанията предлага и друга услуга - поставяне на видеокамери за наблюдение с връзка с интернет. При засичане на движение се изпраща известие. Записите може да се гледат в реално време, освен това се пазят и за по-късно преглеждане.




