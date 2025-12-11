Направи блока си отново велик и без грозни графити

Компания предлага почистване на надписи от жилищни сгради

Make your блок great again (направи блока си отново велик) е девизът на Graffiti killer - компания, която си е поставила за цел да направи красива градската среда, като изчисти грозните графити от сградите.

“Нашата кауза е да убедим софиянци, че когато изчистим, ще е по-леко на всички и че можем да направим по-красиво мястото, на което живеем. А когато то е хубаво, и на теб ти става по-хубаво”, убеден е Мирослав Маринов, управителят на фирмата “Кемикъл Брадърс”, която седи зад името Grafitii killer. Компанията получи награда в конкурса “Големите малки” в категория “Стартъп”.

В каузата му повярва и столичният кмет Васил Терзиев, който го помоли за помощ “да изтрием тези драсканици, за да дадем възможност на истинското изкуство”. Кметът връчи на Маринов наградата.

Семейната компания наистина е стартираща - тя функционира едва от март тази година и все още се опитва да се популяризира и да убеди софиянци, че си заслужава да платят, за да е чиста фасадата на блока им. “Не го правим толкова за печалбата, колкото заради социалния фактор.

Средата предразполага да се чувстваш като в гето

и това увеличава риска някой да те нападне”, мотивира се Маринов.

Теорията му е подкрепена от един социален експеримент, който учените Уилсън и Келинг провеждат през 1982 г. Те откриват изоставена сграда с много прозорци. Първо чупят един. После още един. Оставят сградата така – и след време всички прозорци са разбити от вандали. Изводът? Видимите признаци на разруха и безредие (като графити, счупени прозорци, боклук и пр.) създават усещане, че никой не се грижи за средата, а това насърчава още вандализъм и престъпност.

Всичко започва с неговия блок, който бил надраскан с много голям графит. Маринов започва да търси начин да го изчисти. Решава да проучи пазара и открива, че почти няма конкуренция - съществуващите компании предлагат услуга за почистване само на много големи площи и не са подходящи за жилищни сгради. Grafitii killer предлага и още едно предимство - мобилност, тъй като не се придвижва с голяма техника и може да достигне бързо и лесно навсякъде.

За да се махне един графит, първо стената трябва да се измие от наслояванията с прах. След това повърхността се третира със специални препарати, които разтварят мастилата, и накрая всичко се измива с водоструйка. Това работи за почти всички повърхности - бетон, камък, мрамор, различни гипсови покрития, метал, пластмаса, PVC, стъкло и боядисани повърхности.

Все пак има ограничения - черният цвят например се маха много трудно. А декоративните цветни фасади се разпадат и не могат да се третират, но в момента компанията търси решение. Вече имат специално разработен препарат, който да чисти латекс, без да се разтваря. Препаратите, с които Grafitii killer работи, са биоразградими.

Препаратите, с които Grafitii killer работи, са биоразградими

и напълно позволени в Eвропа и според българските стандарти. Имат силна миризма, но тя се изпарява напълно до 24 часа.

Графитите в София са стари, трудно се чистят и отдолу се появяват нови, обяснява Маринов. Но дава гаранция до 1 година след премахването им - благодарение на защитно покритие, което не позволява на спрейовете да проникнат в порите на фасадата. Това означава, че ако се нарисува нещо, то може да се махне само с вода.

Компанията предлага и друга услуга - поставяне на видеокамери за наблюдение с връзка с интернет. При засичане на движение се изпраща известие. Записите може да се гледат в реално време, освен това се пазят и за по-късно преглеждане.