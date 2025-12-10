Първи влак със 160 км/ч след 3 години и на север (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството отпусна 569 млн. лв. за жп линията от София до Видин

Правителството отпусна в сряда малко над 569 млн. лв. за модернизацията на железопътната линия Видин – София в участъка Медковец – Срацимир.

На редовното си заседание кабинетът одобри националното съфинансиране за проекта, одобрен по Механизма за свързване на Европа. Средствата ще бъдат предоставени на НК “Железопътна инфраструктура” в рамките на три години.

Става въпрос за 45-километров участък, разделен на два лота – Медковец – Дъбова махала и Дъбова махала – Срацимир.

Предвижда се подмяна на релсите, изграждането на тунел, 5 моста, 11 подлеза, 12 надлеза и три нови гари – в Дъбова махала, Воднянци и Срацимир. “Модернизацията ще съкрати времето за пътуване, ще подобри безопасността и капацитета на линията и ще улесни пътническите и товарните превози по направлението”, посочват от правителството.

Така след 3 години ще има и влак на север, който да се движи със 160 км в час. В момента това е възможно на юг след модернизацията на линията Пловдив - Септември.

Паралелно с това кабинетът ще внесе в Народното събрание предложение за ратифициране на споразумението между България и Република Северна Македония за изграждане на трансграничен железопътен тунел. Документът е подписан от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и неговия македонски колега Александър Николоски.

От правителството уточняват, че след ратификацията ще бъде изготвен конкретен график за проектиране и строителство, който ще бъде представен на Европейската комисия и финансиращите институции.

Предвижда се и създаването на смесен междудържавен комитет, който да координира всички дейности по изграждане, експлоатация и поддръжка на обекта.