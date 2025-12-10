САЩ удължиха до 17 януари разрешението за сделки за чуждестранните активи на „Лукойл“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ удължиха крайния срок за преговори за закупуването на глобалните активи на руската петролна компания „Лукойл" до 17 януари 2026 г. Това обяви на страницата си днес американското министерство на финансите, предаде Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп наложи санкции на „Лукойл" и „Роснефт", двете най-големи енергийни компании в Русия, на 22 октомври, като част от усилията да се окаже натиск върху Москва да прекрати инвазията си в Украйна.

Глобалните активи на „Лукойл" са на стойност около 22 милиарда долара и предизвикаха интерес от страна на редица потенциални купувачи, включително американския инвестиционен фонд "Карлайл груп" (Carlyle Group) и енергийния гигант „Шеврон" (Chevron), допълва Ройтерс.

През ноември щатските власти издадоха общо разрешение, с което предоставиха на международните компании срок до 21 ноември да приключат текущите си бизнес сделки с „Лукойл", включително придобивания на международни активи на московската петролна група.

Обявеното днес удължаване с малко повече от месец на лиценза, издаден от министерството на финансите на САЩ, позволява на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажбата на активите на „Лукойл" и да прекратят свързаната с тях дейност.