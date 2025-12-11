ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Род Стюарт дойде с две гардеробиерки

S-класите скоро ще возят пътници и без шофьор

Георги Луканов

Автономният Mercedes S-класа. Снимка: Mercedes

Mercedes-Benz потвърди, че навлиза в нова фаза на автономно шофиране, в която водачът вече не е необходим дори като ръководител. Централният проект е S-класата с ниво 4 на автономност, разработена в сътрудничество с китайската технологична компания Momenta, която ще има своята премиера като флотилия от роботизирани таксита в Абу Даби. Оперативната страна на проекта ще бъде ръководена от местния партньор Lumo, а вече е обявено разширяване на други пазари.

Въпреки че Mercedes засега разкрива само основна информация, посланието от Щутгарт е съвсем ясно. Технологичният директор Йорг Бурзер подчерта, че автономната S-класа ще „вдигне летвата за автоматизирана мобилност и ще постави нови индустриални стандарти за интелигентен транспорт". С други думи, това е проект, който надхвърля пилотната фаза и има амбицията за дългосрочно търговско приложение.

Изтеклите снимки разкриват част от хардуерния пъзел. На покрива има лидарен сензор, заедно с допълнителни камери и сензори, разположени на калниците и огледалата. Такова многопластово възприятие е ключово за автономността на ниво 4, при която превозното средство се управлява само в предварително определени зони и условия, без да е необходимо човек да поема контрол.

Автономният Mercedes S-класа. Снимка: Mercedes
