ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Народът ни високо цени призванието на патри...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21889471 www.24chasa.bg

Вятърната енергия осигури 17% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

1724
Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 18,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,4 процента от общото количество електроенергия (1277 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,2 процента (264 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (101 процента), Ирландия (64,2 на сто) и Литва (47,5 процента). В България процентът е 1, пише БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (698 гигаватчаса), Швеция (169,5 гигаватчаса) и Дания (125,1 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,2 гигаватчаса.

Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото