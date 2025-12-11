Вятърната енергия осигури 17% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 18,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,4 процента от общото количество електроенергия (1277 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,2 процента (264 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (101 процента), Ирландия (64,2 на сто) и Литва (47,5 процента). В България процентът е 1, пише БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (698 гигаватчаса), Швеция (169,5 гигаватчаса) и Дания (125,1 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,2 гигаватчаса.