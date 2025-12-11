Потребителите ще имат възможност да избират между хиляди специални коледни оферти

Водещата верига за техника за дома, офиса и свободното време, Технополис започва своята празнична кампания. В периода 11.12.2025 г. - 08.01.2026 г. клиентите ще открият на специални цени огромно разнообразие от идеи за подаръци и още много продукти от богатия асортимент на веригата. Кампанията е валидна във всички хипермаркети на Технополис, technopolis.bg и в Technopolis app.

Празничните оферти на Технополис включват много идеи за коледни подаръци за всеки вкус. Сред звездните предложения за дома от кампанията блестят сушилнята AEG T5DZ8BE на цена 1,299 лв./ 664,17 евро и съдомиялна за вграждане Beko BDIN 38561 P на цена 899,99 лв./ 460,16 евро – перфектни помощници, които ще внесат удобство и бързина при ежедневните задачи.

Гейминг лаптопът Lenovo LOQ 83JC000HBM 15.6 е чудесния подарък – мощен и бърз, за да поддържа любимите игри без усилие. Сега е на цена 1 499 лв./ 766,43 евро. За тези, които искат да се потопят напълно в света на игрите и забавлението у дома, коледният дух на офертите от Технополис носи конзола PlayStation 5 Slim с ваучер за игра EA Sports FC26 на цена 1 099 лв./ 561,91 евро и 4K OLED телевизор Sony Bravia 8 55 инча на цена 2,999 лв./1 533,36 евро – идеалната комбинация за вечери прекарани с приятели и семейство. За осигуряването на перфектния звук сред предложенията са безжични стерео слушалки Sony WH-1000XM6B на цена 699,99 лв./ 357,90 евро.

Сред привлекателните идеи за подаръци за любимите хора са издръжливия смарт часовник Huawei Watch GT 6 Pro Titan 46mm на цена 968 лв./494,93 евро, идеален за активен начин на живот. За дамите чудесен избор е маша Rowenta Hair Therapist CF9940F0 на цена 329 лв./168,22 евро, която прави косата по-мека и блестяща. Атрактивните предложения включват и смартфон Samsung Galaxy A56 5G 256 GB на цена 679 лв./ 347,17 евро, който впечатлява със стилен дизайн и надеждно представяне.

Празничните оферти на Технополис идват с възможност за закупуване на избрани продукти на 6, 10, 20 или 24 безлихвени вноски, според съответно указаната схема за конкретния артикул. В допълнение, клиентите могат да се възползват и от безплатна доставка за всички онлайн поръчки съдържащи продукти от кампанията на стойност над 30 лв./ 15,30 евро.

Всички промоционални предложения могат да бъдат разгледани на technopolis.bg и в Technopolis app.