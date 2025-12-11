Търсенето на нови бензинови коли се увеличава

Двигателят с вътрешно горене отново набира популярност. Това сочи проучване на доставчика на услуги EY.

От всички клиенти по света, които възнамеряват да си купят нов автомобил в рамките на две години, половината казват, че се стремят към кола с двигател с вътрешно горене. По-поразителното е, че желаещите ново возило с ДВГ са с 13 процента повече от миналата година.

Докато миналата година 24% от потенциалните купувачи на автомобили са имали ясно предпочитание към електрическите кои, тази година само 14% предпочитат електромобил. Само 16% пък са склонни да си вземат хибрид, в сравнение с 21% миналата година. 29 процента посочват страха от ограничения пробег като най-голямата пречка за закупуване на електромобил, докато 28% не са доволни от инфраструктурата за зареждане. Подобен процент от анкетираните казват, че високата цена на подмяната на батерията е най-голямата бариера.

EY разполага и с данни за европейските купувачи на автомобили. На Стария континент процентът на хората, които искат да си купят автомобил с двигател с вътрешно горене, се е увеличил с 11 процента, въпреки че не се уточнява колко голям е този дял сега.