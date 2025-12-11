Citroen маха хрома от колите си

Citroen стартира „Chrome Detox" - програма, насочена към премахване на хрома от автомобилите по екологични причини. C4 и C4X са първите два модела, които се възползват от тази политика, което води до ново, по-дискретно и по-малко лъскаво покритие.

Хромът отдавна се използва в автомобилната индустрия за естетически цели. Особено модерен през петдесетте години на миналия век, той дори е бил синоним на лукс и разпознаваемост в този сектор, който се е развил значително оттогава.

Доказано е, че този материал замърсява околната среда, вреден е за здравето и че производството му е много енергоемко. Поради това производителите постепенно решават да го използват по-малко, отколкото в миналото.

През юни 2024 г. Stellantis официално обяви намерението си да се откаже от използването на хром в новите си модели. Това решение беше взето по екологични причини, тъй като материалът е изключително вреден за околната среда и здравето на работниците, участващи в производството му.

Шествалентният хром, който се използва при галваничното покритие, е известен канцероген. Така че, макар хромираните части да не са по своята същност опасни, процесът на галванично покритие може да отдели изпарения в атмосферата и да изложи работниците на здравни рискове.

Въпреки че съществуват методи за минимизиране на излагането на хора чрез намаляване на емисиите във въздуха с приблизително 99,9%, френско-италиано-американската група реши да прекрати употребата на хром в дългосрочен план.

Със своята програма Chrome Detox, Citroen се стреми да намали енергийния отпечатък на производството си, като дава приоритет на по-екологични материали в дизайна на новите си модели. Поради това френският автомобилен производител реши да замени хромираните елементи с ново матово сребристо покритие и матово черни акценти. Тази промяна беше въведена при рестайлизираните модели C4 и C4X, които бяха пуснати на пазара в началото на 2025 г. Тези модификации отговарят и на очакванията на ново поколение клиенти, които ценят отговорния дизайн.