Цената на природния газ на хъба TTF се задържа под 27 евро за мегаватчас

1644
В България цената на природния газ е 56,64 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,23 на сто. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 26,825 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:45 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,130 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 26,602 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 11 декември, е 56,64 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,23 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 56,52 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 56,64 лева за мегаватчас, пише БТА.

