Isuzu тества камион без шофьор по магистрала

Isuzu Motors ще проведе пробни тестове на самоуправляващ се камион за превоз на резервни части по обществен път, обяви японският производител на камиони и автобуси.
Камионът ще обслужва маршрут, който свързва градовете Точиги и Ичиномия, и ще се движи сам по участък от скоростна магистрала от януари и през пролетта.
На борда на превозното средство ще има човек, който ще следи непрекъснато условията на работа и ще бъде готов да поеме волана в случай на спешност.
Камионът ще превозва резервни части за Isuzu между две от базите на компанията.
Isuzu и други производители на търговски превозни средства работят усилено за разработването на технологии за автономно шофиране с надеждата, че автономните превозни средства ще получат по-широка подкрепа в обществото на фона на сериозния недостиг на шофьори в Япония.
Беше показан самоуправляващ се камион с LiDAR технология, която използва лазерна светлина за откриване на препятствия, и други инструменти за установяване на околността, докато сменя лентите си и изпреварва друго превозно средство, което се движи отпред.
"Нашата технология може напълно да се справи с типичните пътни сценарии", уверене Хироши Сато, старши изпълнителен директор на Isuzu. "Ще продължим с развойната работа през следващите месеци и години, за да можем да се справим и по-редки случаи на пътя."
Представители на Isuzu заявиха, че планират да разработят такива технологии, така че тяхната система за автономно управление да може да се справя с по-сложни ситуации, и да стартират бизнес с автономни камиони и автобуси от ниво 4 през фискалната 2027 година.