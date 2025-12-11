Швейцарската централна банка запази основната си лихва на нулево ниво

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарската национална банка остави основната си лихва без промяна след днешното си заседание, аргументирайки се с въздействието на неотдавнашното споразумение с Вашингтон за намаляване на американските мита върху швейцарските стоки, както и минималната инфлация в алпийската страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Централната банка запази лихвения процент на нулево равнище за втори пореден път. Това е най-ниското лихвено ниво, поддържано от голяма централна банка.

Решението беше широко очаквано от анализаторите, според заключенията от анкета на Ройтерс.

Замразяването на лихвите идва на фона на слабо представяне на швейцарската икономика, която се сви с 0,5 на сто през третото тримесечие, и спад на инфлацията до 0 процента – долната граница от поставения от централната банка целеви диапазон – от 0 до 2 на сто.

„Инфлацията през последните месеци е малко по-ниска от очакваното. В средносрочен план обаче инфлационният натиск е практически непроменен" в сравнение с предишното заседание по парична политика на банката, пише в изявление на паричната институция.

В изявление от снощи швейцарското правителство заяви, че сключеното през миналия месец споразумението с Вашингтон за намаляване на американските мита за швейцарски стоки, ще влезе в сила със задна дата - от деня, в който е обявено.

Намалението ще сведе американските мита до 15 процента спрямо първоначално въведените 39 процента. Намалената ставка ще се прилага от 14 ноември, съобщиха от правителството.