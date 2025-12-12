Гума с LED лента на джантата предупреждава за проблеми и сканира пътя

Дали гумата е с правилно налягане или се нуждае от напомпване? Goodyear дава отговор на този въпрос с LED лента, разположена отстрани на джантата, която визуално показва състоянието на налягането. Тя е зелена, когато стойностите са оптимални, и червена, когато гумата се нуждае от регулиране.

Този тип наблюдение помага за предотвратяване на проблеми, свързани с неправилно налягане, като например неравномерно износване на протектора, загуба на енергийна ефективност или намалена стабилност при завиване.

Иновативната гума Goodyear Eagle Xplore е проектирана за концептуалния автомобил Citroen Elo. Тя, за разлика от конвенционалните гуми, е оборудвана с интегрирани сензори, които постоянно следят налягането и натоварването, прилагани върху гумата, предоставяйки данни в реално време както на превозното средство, така и на специално приложение.

Информацията, събрана от сензорите, може да се използва от системата на колата за оптимизиране на управлението на стабилността и подобряване на цялостния живот на гумата.

Моделът на протектора е вдъхновен от серията Wrangler на Goodyear, проектиран да осигури сцепление и надеждност върху различни повърхности. Това позволява на Eagle Xplore да се справя както с павирани пътища, така и на такива без настилка, поддържайки постоянна и предвидима производителност. Освен това, гумата е калибрирана да поддържа както електрически, така и хибридни коли, където управлението на налягането е особено важно за оптимизиране на пробега и разхода на енергия.