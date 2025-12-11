МАЕ намали прогнозата си за излишък на световния пазар на петрол през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната агенция за енергията (МАЕ) завиши оценките си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г.,като същевременно намали прогнозите си за растежа на предлагането в най-новия си месечен доклад, публикуван днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Базираната в Париж международна агенция очаква глобалното предлагане на петрол да надвиши търсенето с 3,84 милиона барела на ден догодина, в сравнение с излишък от 4,09 милиона барела на ден, прогнозиран в доклада й през ноември.

МЕА ревизира прогнозите си за растежа на глобалното търсене на петрол за тази и следващата година поради подобряващите се макроикономически перспективи и „отслабването на опасенията относно митата".

В същото време агенцията очаква растежът на предлагането да бъде малко по-нисък от предвижданото по-рано за 2025-2026 г., тъй като санкциите срещу Русия и Венецуела засягат износа им.