ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Дронът „Дзиутиен“ завърши успешно първия си п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21890916 www.24chasa.bg

МАЕ намали прогнозата си за излишък на световния пазар на петрол през 2026 г.

1472
МАЕ намаля прогнозата за излишък на на петрол. СНИМКА: Pixabay

Международната агенция за енергията (МАЕ) завиши оценките си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г.,като същевременно намали прогнозите си за растежа на предлагането в най-новия си месечен доклад, публикуван днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Базираната в Париж международна агенция очаква глобалното предлагане на петрол да надвиши търсенето с 3,84 милиона барела на ден догодина, в сравнение с излишък от 4,09 милиона барела на ден, прогнозиран в доклада й през ноември.

МЕА ревизира прогнозите си за растежа на глобалното търсене на петрол за тази и следващата година поради подобряващите се макроикономически перспективи и „отслабването на опасенията относно митата".

В същото време агенцията очаква растежът на предлагането да бъде малко по-нисък от предвижданото по-рано за 2025-2026 г., тъй като санкциите срещу Русия и Венецуела засягат износа им.

МАЕ намаля прогнозата за излишък на на петрол. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото