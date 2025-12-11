БНБ потвърди размера на буфера за системен риск в размер на 3 на сто за всички банки

Българската народна банка определи размер на буфера за системен риск в размер на 3 на сто за всички банки, приложим за всички експозиции в България, съобщават от централната банка. Според решението, взето на заседание на Управителния съвет на БНБ, буферът се прилага на индивидуална и на консолидирана основа. С това решение централната банка потвърждава настоящото ниво на буфера за системен риск, оставяйки го на нивото от 3 на сто.

От БНБ посочват, че текущият преглед на рисковете, произтичащи от структурните характеристики на банковия сектор, на вътрешноприсъщите за банковата дейност рискове и на рисковете от влиянието на външната среда, показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор.

Оценените рискови фактори остават с потенциал за негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, особено в среда на завишена несигурност от геополитически рискове и търговска фрагментация, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск, пише в съобщението.

В съответствие с Наредба № 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Буферът е ключова част от дългосрочния подход на БНБ за изграждане на макропруденциална рамка за поддържане на финансова стабилност. Потвърждаването на нивото и обхвата на буфера за системен риск следва утвърдената консервативна политика на БНБ и се основава на идентифицираните структурни системни рискове.

Съответно, наличието на убедителни и трайни признаци за отслабване равнището на дългосрочните структурни рискове, тяхната интензивност и тенденции, ще представлява основание за преразглеждане нивото на буфера за системен риск, посочват от централната банка.

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. е фактор с потенциал за изразена модерация на рисковата среда с установяването на нова институционална рамка. В този контекст, макропруденциалната политика на БНБ остава проактивна и консервативна, като своевременно отчита произтичащите промени в рисковите фактори и тяхното влияние и структурни ефекти, става известно от актуализирания раздел за буфера за системен риск, публикуван на сайта на БНБ и цитиран от БТА