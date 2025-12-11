ЕЦБ предлага опростяване на банковите правила на ЕС

Европейската централна банка представи днес препоръки за опростяване на банковите правила в ЕС.

Предложенията са насочени към опростяване на рамковите структури, без да се прави компромис с устойчивостта на европейската банкова система, посочва ЕЦБ. Те трябва да гарантират също така, че органите, отговорни за индивидуалния и системен надзор и за ликвидацията на банки, ще продължат да постигат ефективно своите цели и в бъдеще. Цели се и по-нататъшно хармонизиране на правилата в Европа и насърчаване на интеграцията на финансовите пазари.

Предложенията включват въвеждане на значително по-опростена система за надзор на по-малките банки, която се основава на съществуващите правила на ЕС, въвеждане на европейски механизъм за управление, който да позволи цялостен поглед върху общото капиталово състояние, завършване на съюза за спестяванията и инвестициите, включително банковия съюз, като по този начин се насърчи трансграничната интеграция и се повиши ефективността на капиталовите пазари.

Една от препоръките е да се опрости структурата на капиталовите изисквания и изискванията за буферите на банките, т.е. капиталовите резерви, чрез две промени. Първата предвижда съществуващите над десет нива на капиталови буфери да бъдат обединени в само две, каза вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос пред медиите.

Буферите от едното ниво ще бъдат блокирани, а тези по второто ще могат да бъдат разблокирани и намалявани от властите при сложна икономическа ситуация. Идеята е в "добри времена" този буфер да бъде повишаван, а в "трудни моменти" да бъде понижаван, за да се избегне кредитен срив, поясни Де Гиндос. Препоръчва се единен подход при определянето на този буфер, който да се прилага от всички национални власти в еврозоната, допълни вицепрезидентът на ЕЦБ.

При обединяването на буферните нива ще бъде важно да се запазят настоящите правомощия и компетенции на властите, отбелязва институцията.

Втората предлагана промяна за опростяване на изискванията предвижда намаляване на рамката на ливъридж коефициента от четири елемента на два - минимално изискване от 3 процента и буфер, който за малките банки може да може да бъде бъде определен и на нулево равнище. За да се повиши качеството на собствения капитал на банките, се предлага също така да се подобри способността за поемане на загуби на допълнителния капитал от първи ред (Additional Tier 1) на платежоспособните банки.

Препоръките са одобрени от Управителния съвет на ЕЦБ и предстои да бъдат представени на Европейската комисия, тъй като за прилагането на предложенията ще бъде необходимо изменяне на европейското законодателство, посочи Де Гиндос, цитиран от БТА. Очаква се също така те да бъдат включени в доклада, разработван от Еврокомисията, за конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС.