Емблематичният столичен хотел получи международно признание като водеща MICE дестинация в България.

InterContinental Sofia постави още един категоричен знак за лидерство в премиум сегмента на хотелската индустрия. След серия от международни признания през годината, петзвездната емблема на столицата добави поредното престижно отличие към своята колекция – титлата „Най-добър MICE хотел в България“ от World MICE Awards. Така международният бранд безапелационно потвърди репутацията си на водещ избор за организация на събития и конференции в премиум сегмента.

World MICE Awards е глобална инициатива, която разпознава и награждава върховите постижения в конгресния туризъм. Като част от престижното глобално семейство на World Travel Awards, те отличават дестинации и луксозни обекти, които налагат нови стандарти за качество при организирането и провеждането на събития от световен мащаб, а наградата за InterContinental Sofia е доказателство за целогодишния стремеж на хотела към съвършенство и иновации в сферата на корпоративните събития.

„Тази награда е много повече от отличие за нас, тя е валидация за стратегията ни да бъдем водещ фактор в един изключително конкурентен пазар. Признанието е изцяло за нашия екип, който не просто организира събития, а създава преживявания. Да бъдем избрани за лидер в България ни мотивира да продължим да диктуваме тенденциите и да надскачаме очакванията на нашите партньори“, сподели Абубак Ену, генерален мениджър на InterContinental Sofia.

Призът е доказателство за успешната формула на InterContinental Sofia, която съчетава емблематична локация и високотехнологичен конферентен център с гъвкави решения за всеки формат – от мащабни международни конференции до ексклузивни корпоративни събития, превърнати в безупречно преживяване.

За World MICE Awards: Целта на организацията е да повишава стандартите в MICE сектора, като награждава лидерите в своята област. Процесът на гласуване включва както професионалисти от индустрията, така и медии и потребители, което прави отличията еталон за качество и доверие.

За InterContinental Sofia: Петзвездният хотел в София е част от InterContinental Hotels Group (IHG®) – водеща компания в хотелиерската индустрия, с повече от 6 000 хотела в над 100 страни. Собственост е на водещата инвестиционна компания „Галакси Инвестмънт Груп“. InterContinental Sofia предлага неповторимо изживяване и спиращи дъха гледки към пл. „Св. Александър Невски“ и Витоша, като се утвърждава като предпочитано място за луксозен престой и бизнес събития на най-високо ниво.