Преминаването към еврото на 1 януари 2026 г. поставя българските бизнеси пред една от най-сериозните си технологични задачи до момента. Макар промяната да е икономическа по своя характер, реалният ѝ отпечатък ще бъде усетен най-силно на оперативно ниво - в счетоводния софтуер, ERP системите, онлайн магазините, ПОС терминалите и всички дигитални решения, които ежедневно работят с цени, валута и транзакции.
За да бъде преходът плавен, а работата - непрекъсната, още през 2025 г. компаниите трябва да започнат адаптацията на своите ИТ системи.
Това не е просто техническо обновяване, а процес, който изисква внимателно планиране, тестване и прозрачна комуникация.
ERP и счетоводен софтуер - сърцето на промяната
Преминаването към евро най-силно ще засегне счетоводните системи и ERP платформите, тъй като именно те ще изчисляват, преобразуват и съхраняват финансовата информация.
От 1 януари 2026 г. всички счетоводни операции, отчети и документи трябва да се водят в евро, а данните от предходния период да бъдат коректно преобразувани по фиксирания курс 1,95583.
Това означава, че:
- Софтуерът трябва да може да обработва две валути едновременно в преходния период;
- Всички формули, автоматизации и справки трябва да бъдат проверени за коректно закръгляване;
- Базите данни трябва да бъдат актуализирани, така че историческата информация да остане съпоставима.
На практика най-важната стъпка е да се уверите, че текущата версия на вашия софтуер поддържа работа в евро - ако не, ще бъде необходима нова версия или цялостна миграция към по-модерно решение.
Добра практика е да се направят тестове в копие на базата данни, преди да се премине към реалната промяна.
ПОС терминали и фискални устройства - срокове и изисквания
Предприятията, които приемат плащания в брой или с карта, ще трябва да актуализират и своите ПОС устройства. Всички терминали трябва да поддържат работа в лев и евро до края на 2025 г., а след това - да обработват транзакции в евро като единствена валута.
Преходът към еврото включва и автоматично превалутиране на плащанията по време на двойното обращение през януари 2026 г., което прави навременните обновления на устройствата критично важни.
Същото важи и за касовите апарати - те трябва да могат да издават касови бележки с крайна сума в евро, а по време на двойното обозначаване (до декември 2026 г.) - и в двете валути.
Софтуер за заплати и човешки ресурси
Промяната на валутата ще засегне и възнагражденията. Заплатите, бонусите, осигуровките и всички вътрешни справки ще се изчисляват в евро.
Това налага:
- Проверка дали HR софтуерът поддържа валутна трансформация;
- Тестове на формули и автоматични изчисления;
- Настройка на шаблони за ведомости и служебни бележки.
Важно е да се обърне внимание на правилата за закръгляване, защото дори минимално неточно изчисление може да доведе до грешки в осигурителните декларации.
Онлайн магазини: цени, бази данни и клиентско изживяване
Е-commerce бизнесите ще бъдат сред най-ангажирани с промяната. От август 2025 г. цените трябва да се показват и в евро, и в левове, като двата формата имат равен размер и видимост.
Това засяга:
- Продуктовите страници;
- Количката;
- Сheckout формата;
- Имейлите за потвърждение;
- Фактури и разписки.
Освен визуалните елементи, важно е и да се актуализират всички системни функции, от отстъпки и промокодове, до плъгини за доставка и плащане. При много магазини това означава работа с външни интеграции, които също трябва да бъдат съвместими.
Шаблони за фактури, договори и документи
След като еврото стане официалната валута, всички документи - от фактури и кредитни известия до договори и квитанции - трябва да съдържат стойности в евро.
За компании с автоматизирани системи за генериране на документи това означава:
- Обновяване на шаблоните;
- Проверка на всички стойности, които се изчисляват динамично;
- Адаптация на архивите, така че данните да бъдат четими в дългосрочен план.
Прозрачност и комуникация към клиентите
Промяната на валутата често поражда притеснения у потребителите, най-вече заради опасения за неправилно закръгляване или необосновано повишаване на цените.
Затова е важно бизнесите да бъдат максимално прозрачни и да показват ясно:
- Как се формират цените;
- Как са преобразувани старите стойности;
- Какви са условията на плащане;
- Какво се случва с абонаментите и договорите.
Честната и навременна комуникация е най-сигурният начин да запазите доверието на вашите клиенти по време на прехода.
Мониторинг и поддръжка след 1 януари 2026 г.
Дори при отлична подготовка, първите месеци след въвеждането на еврото ще бъдат най-предизвикателни.
За плавно преминаваме през процеса е силно препоръчително:
- Да се следят внимателно всички системи за грешки;
- Да се води списък с открити или потенциални проблеми;
- Да се поддържа постоянна връзка с доставчиците на софтуер;
- Да се обучава персоналът при нужда.
Преходът към еврото не е еднократен акт, а процес, който ще изисква наблюдение и корекции поне няколко месеца след въвеждането на новата валута.