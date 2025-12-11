"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преминаването към еврото на 1 януари 2026 г. поставя българските бизнеси пред една от най-сериозните си технологични задачи до момента. Макар промяната да е икономическа по своя характер, реалният ѝ отпечатък ще бъде усетен най-силно на оперативно ниво - в счетоводния софтуер, ERP системите, онлайн магазините, ПОС терминалите и всички дигитални решения, които ежедневно работят с цени, валута и транзакции.

За да бъде преходът плавен, а работата - непрекъсната, още през 2025 г. компаниите трябва да започнат адаптацията на своите ИТ системи.

Това не е просто техническо обновяване, а процес, който изисква внимателно планиране, тестване и прозрачна комуникация.

ERP и счетоводен софтуер - сърцето на промяната



Преминаването към евро най-силно ще засегне счетоводните системи и ERP платформите, тъй като именно те ще изчисляват, преобразуват и съхраняват финансовата информация.

От 1 януари 2026 г. всички счетоводни операции, отчети и документи трябва да се водят в евро, а данните от предходния период да бъдат коректно преобразувани по фиксирания курс 1,95583.

Това означава, че:

Софтуерът трябва да може да обработва две валути едновременно в преходния период;

Всички формули, автоматизации и справки трябва да бъдат проверени за коректно закръгляване;

Базите данни трябва да бъдат актуализирани, така че историческата информация да остане съпоставима.

На практика най-важната стъпка е да се уверите, че текущата версия на вашия софтуер поддържа работа в евро - ако не, ще бъде необходима нова версия или цялостна миграция към по-модерно решение.

Добра практика е да се направят тестове в копие на базата данни, преди да се премине към реалната промяна.



ПОС терминали и фискални устройства - срокове и изисквания



Предприятията, които приемат плащания в брой или с карта, ще трябва да актуализират и своите ПОС устройства. Всички терминали трябва да поддържат работа в лев и евро до края на 2025 г., а след това - да обработват транзакции в евро като единствена валута.

Преходът към еврото включва и автоматично превалутиране на плащанията по време на двойното обращение през януари 2026 г., което прави навременните обновления на устройствата критично важни.

Същото важи и за касовите апарати - те трябва да могат да издават касови бележки с крайна сума в евро, а по време на двойното обозначаване (до декември 2026 г.) - и в двете валути.



Софтуер за заплати и човешки ресурси



Промяната на валутата ще засегне и възнагражденията. Заплатите, бонусите, осигуровките и всички вътрешни справки ще се изчисляват в евро.

Това налага:

Проверка дали HR софтуерът поддържа валутна трансформация;

Тестове на формули и автоматични изчисления;

Настройка на шаблони за ведомости и служебни бележки.

Важно е да се обърне внимание на правилата за закръгляване, защото дори минимално неточно изчисление може да доведе до грешки в осигурителните декларации.



Онлайн магазини: цени, бази данни и клиентско изживяване



Е-commerce бизнесите ще бъдат сред най-ангажирани с промяната. От август 2025 г. цените трябва да се показват и в евро, и в левове, като двата формата имат равен размер и видимост.

Това засяга:

Продуктовите страници;

Количката;

Сheckout формата;

Имейлите за потвърждение;

Фактури и разписки.

Освен визуалните елементи, важно е и да се актуализират всички системни функции, от отстъпки и промокодове, до плъгини за доставка и плащане. При много магазини това означава работа с външни интеграции, които също трябва да бъдат съвместими.



Шаблони за фактури, договори и документи



След като еврото стане официалната валута, всички документи - от фактури и кредитни известия до договори и квитанции - трябва да съдържат стойности в евро.

За компании с автоматизирани системи за генериране на документи това означава:

Обновяване на шаблоните;

Проверка на всички стойности, които се изчисляват динамично;

Адаптация на архивите, така че данните да бъдат четими в дългосрочен план.

Прозрачност и комуникация към клиентите

Промяната на валутата често поражда притеснения у потребителите, най-вече заради опасения за неправилно закръгляване или необосновано повишаване на цените.

Затова е важно бизнесите да бъдат максимално прозрачни и да показват ясно:

Как се формират цените;

Как са преобразувани старите стойности;

Какви са условията на плащане;

Какво се случва с абонаментите и договорите.

Честната и навременна комуникация е най-сигурният начин да запазите доверието на вашите клиенти по време на прехода.

Мониторинг и поддръжка след 1 януари 2026 г.

Дори при отлична подготовка, първите месеци след въвеждането на еврото ще бъдат най-предизвикателни.

За плавно преминаваме през процеса е силно препоръчително:

Да се следят внимателно всички системи за грешки;

Да се води списък с открити или потенциални проблеми;

Да се поддържа постоянна връзка с доставчиците на софтуер;

Да се обучава персоналът при нужда.

Преходът към еврото не е еднократен акт, а процес, който ще изисква наблюдение и корекции поне няколко месеца след въвеждането на новата валута.