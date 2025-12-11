ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Магазин за хората" тръгва от 15 декември с храни ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21893021 www.24chasa.bg

Как да адаптирате информационните системи в бизнеса ви при прехода към еврото? advertorial icon

1700

Преминаването към еврото на 1 януари 2026 г. поставя българските бизнеси пред една от най-сериозните си технологични задачи до момента. Макар промяната да е икономическа по своя характер, реалният ѝ отпечатък ще бъде усетен най-силно на оперативно ниво - в счетоводния софтуер, ERP системите, онлайн магазините, ПОС терминалите и всички дигитални решения, които ежедневно работят с цени, валута и транзакции.

За да бъде преходът плавен, а работата - непрекъсната, още през 2025 г. компаниите трябва да започнат адаптацията на своите ИТ системи.

Това не е просто техническо обновяване, а процес, който изисква внимателно планиране, тестване и прозрачна комуникация. 

ERP и счетоводен софтуер - сърцето на промяната


Преминаването към евро най-силно ще засегне счетоводните системи и ERP платформите, тъй като именно те ще изчисляват, преобразуват и съхраняват финансовата информация.

От 1 януари 2026 г. всички счетоводни операции, отчети и документи трябва да се водят в евро, а данните от предходния период да бъдат коректно преобразувани по фиксирания курс 1,95583.

Това означава, че:

  • Софтуерът трябва да може да обработва две валути едновременно в преходния период;
  • Всички формули, автоматизации и справки трябва да бъдат проверени за коректно закръгляване;
  • Базите данни трябва да бъдат актуализирани, така че историческата информация да остане съпоставима.

На практика най-важната стъпка е да се уверите, че текущата версия на вашия софтуер поддържа работа в евро - ако не, ще бъде необходима нова версия или цялостна миграция към по-модерно решение.

Добра практика е да се направят тестове в копие на базата данни, преди да се премине към реалната промяна.


ПОС терминали и фискални устройства - срокове и изисквания


Предприятията, които приемат плащания в брой или с карта, ще трябва да актуализират и своите ПОС устройства. Всички терминали трябва да поддържат работа в лев и евро до края на 2025 г., а след това - да обработват транзакции в евро като единствена валута.

Преходът към еврото включва и автоматично превалутиране на плащанията по време на двойното обращение през януари 2026 г., което прави навременните обновления на устройствата критично важни.

Същото важи и за касовите апарати - те трябва да могат да издават касови бележки с крайна сума в евро, а по време на двойното обозначаване (до декември 2026 г.) - и в двете валути.


Софтуер за заплати и човешки ресурси


Промяната на валутата ще засегне и възнагражденията. Заплатите, бонусите, осигуровките и всички вътрешни справки ще се изчисляват в евро.

Това налага:

  • Проверка дали HR софтуерът поддържа валутна трансформация;
  • Тестове на формули и автоматични изчисления;
  • Настройка на шаблони за ведомости и служебни бележки.

Важно е да се обърне внимание на правилата за закръгляване, защото дори минимално неточно изчисление може да доведе до грешки в осигурителните декларации.


Онлайн магазини: цени, бази данни и клиентско изживяване


Е-commerce бизнесите ще бъдат сред най-ангажирани с промяната. От август 2025 г. цените трябва да се показват и в евро, и в левове, като двата формата имат равен размер и видимост.

Това засяга:

  • Продуктовите страници;
  • Количката;
  • Сheckout формата;
  • Имейлите за потвърждение;
  • Фактури и разписки.

Освен визуалните елементи, важно е и да се актуализират всички системни функции, от отстъпки и промокодове, до плъгини за доставка и плащане. При много магазини това означава работа с външни интеграции, които също трябва да бъдат съвместими.


Шаблони за фактури, договори и документи


След като еврото стане официалната валута, всички документи - от фактури и кредитни известия до договори и квитанции - трябва да съдържат стойности в евро.

За компании с автоматизирани системи за генериране на документи това означава:

  • Обновяване на шаблоните;
  • Проверка на всички стойности, които се изчисляват динамично;
  • Адаптация на архивите, така че данните да бъдат четими в дългосрочен план.

Прозрачност и комуникация към клиентите
Промяната на валутата често поражда притеснения у потребителите, най-вече заради опасения за неправилно закръгляване или необосновано повишаване на цените.

Затова е важно бизнесите да бъдат максимално прозрачни и да показват ясно:

  • Как се формират цените;
  • Как са преобразувани старите стойности;
  • Какви са условията на плащане;
  • Какво се случва с абонаментите и договорите.

Честната и навременна комуникация е най-сигурният начин да запазите доверието на вашите клиенти по време на прехода.
Мониторинг и поддръжка след 1 януари 2026 г.
Дори при отлична подготовка, първите месеци след въвеждането на еврото ще бъдат най-предизвикателни.

За плавно преминаваме през процеса е силно препоръчително:

  • Да се следят внимателно всички системи за грешки;
  • Да се води списък с открити или потенциални проблеми;
  • Да се поддържа постоянна връзка с доставчиците на софтуер;
  • Да се обучава персоналът при нужда.

Преходът към еврото не е еднократен акт, а процес, който ще изисква наблюдение и корекции поне няколко месеца след въвеждането на новата валута.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото