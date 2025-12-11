Американският търговски дефицит се сви до най-ниското си равнище от 2020 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският търговски дефицит продължава да се свива през септември и достига най-ниското си ниво от 2020 г. насам, показват данни на Бюрото за икономически анализи към Министерството на търговията на САЩ, цитирани от Франс прес. Силният ръст на износа, който надвишава увеличението на вноса, е основният фактор за подобрението.

Търговският дефицит на САЩ намалява с 10,9 на сто на месечна база и достига 52,8 млрд. долара. Икономисти, анкетирани от „МаркетУоч" (MarketWatch), очакваха увеличаване на дефицита до около 62 млрд. долара.

Публикуването на данните беше забавено с близо месец заради рекордно дългото 43-дневно спиране на работата на федералното правителство, което блокира обработката на статистическа информация.

Износът на САЩ през септември се увеличава с 3 на сто, или с 8,4 млрд. долара, спрямо август. Вносът расте по-слабо – с 0,6 на сто, или с 1,9 млрд. долара, съобщава БТА.

Дефицитът на САЩ с Китай се свива рязко до 11,4 милиарда долара през септември. По голям търговски дефицит САЩ отчита с Мексико – 17,8 млрд. долара, ЕС – също 17,8 млрд. долара и Виетнам – 14,4 млрд. долара.

Дефицитът с ЕС се увеличава значително на месечна база през септември главно заради Ирландия (18,2 милиарда долара), който е най-големият този месец, докато търговията с Франция е почти изравнена.

Търговски излишък през септември със САЩ реализират с Швейцария, Нидерландия, Белгия, Великобритания и Латинска Америка.