Владимир Николов: "Фантастико груп" не се продава

- Г-н Николов, вие сте оперативен президент на "Фантастико груп" от 7 години, а в самата компания, основана от баща ви и вашето семейство, сте работили от ученическа възраст. Ще се промени ли нещо в управлението оттук нататък?

- На първо място, бих искал да изразя своята благодарност към всички колеги, партньори, с които работим от години, на всички хора, които изпратиха съболезнователни писма, писаха ни лични съобщения и изразиха уважение и съпричастност във връзка с кончината на баща ми. Именно той създаде първия магазин на ул. "Оборище", в него имаше само два щанда и всички в семейството сме били ангажирани с дейността на семейната фирма още оттогава. Аз самият работех през ваканциите още като ученик. След като завърших образованието си във Франция, изцяло бях ангажиран заедно с всички в семейството ни с компанията. Днес освен мен във "Фантастико" работят и други членове на нашето семейство и супермаркетите с бранда "Фантастико" изцяло се управляват от нас.

Получих редица запитвания и искам ясно да подчертая, че "Фантастико груп" не се продава, не са водени и не се водят разговори с никого. Компанията ще продължи да се развива от нас.

- А има ли конкретни бизнес предложения към вас?

- Баща ми го е споделял в свои интервюта, не е тайна, че през годините е имало различни желаещи да закупят "Фантастико", но нашето желание винаги е било компанията да остане семейна. "Фантастико" е един изключителен пример за успешен български бизнес и той е такъв заради усилията на всички наши колеги, благодарение на които всеки ден клиентите ни получават услуга на много високо ниво.

Да се създаде успешна компания в посткомунистическа България, да се премине през редица турбулентни моменти, включително на хиперинфлация, когато се събуждахме с едни цени, до обяд те вече бяха други, а вечер - съвсем различни, е не просто предизвикателство, това е тест за интелекта и уменията на екипите през годините. Чували сме какви ли не версии за собствеността, за първоначалния капитал, но истината е, че компанията започва от един квартален магазин и расте през годините изключително бавно. Тази година "Фантастико" отбеляза 34 години от създаването на първия си магазин и днес управляваме 47 супермаркета основно в София, имаме обекти също в Банкя, Перник, Кюстендил, Елин Пелин и Ботевград.

Днес в България има вериги с много повече търговски обекти, но нашият подход винаги е бил за плавен растеж. Никога не сме инвестирали в бизнеса си чрез кредити, а само и единствено чрез реинвестиции на собствени средства на компанията. Никога не сме ползвали средства от европрограми и не сме участвали в обществени поръчки. Всички активи на компанията са създадени от нашия труд, от усилията на всички колеги.

- Какво предстои оттук нататък?

- Няма да има никаква промяна в структурата на управление. На ключовите позиции в компанията продължаваме да работим с колеги, които са с нас повече от 20 години. Продължаваме да работим по реализирането на нашата стратегия за устойчив растеж чрез изграждането на модерни търговски обекти с огромен асортимент, различно клиентско изживяване и стремеж за висококачествена услуга. През 2026 г. предстои откриването на наш супермаркет в Пловдив, работим по строителството на два нови обекта в София и ще стартираме работа по проектирането и изграждането на още няколко в столицата.

Като българска търговска верига винаги сме работили с българските производители, с много от тях израснахме заедно и до днес сме устойчиви партньори. Така и ще бъде не само защото сме българи и знаем колко трудно се прави бизнес у нас, но и защото нашите клиенти предпочитат български продукти. Надявам се отново да дойде времето, когато българското производство ще може да задоволи потребителското търсене, тъй като в момента това не се случва. Едновременно с това ще продължим да предлагаме и популярни продукти от международни брандове, към които също интересът расте. Всъщност движещата сила по отношение на портфолиото от продукти е клиентското търсене и обратната връзка, която получаваме.

- До дни еврото ще бъде официална валута в България. Готови ли сте за този преход?

- Наистина това е исторически момент за страната ни. Подготвяме се от месеци за тази промяна с редица софтуерни и технически промени, с редица обучения за колегите, които ще са на първа линия и през чиито ръце ще преминат първите плащания в евро.

Направихме огромни инвестиции и всичките ни обекти вече са с електронни етикети. Буквално за една нощ трябва да бъдат пренастроени всичките ни системи, но се надявам, че всичко ще бъде наред и на 1 януари ние ще сме сред малкото обекти, които ще работят, и ще посрещнем първите ни клиенти в 12:00 ч.

- Освен супермаркетите компанията притежава Joy Station, SkyCity Mall, MegaXtreme Bowling и MyChoice Catering. Ще продължите ли да развивате тези брандове?

- Разбира се. За нас всеки от тези брандове е изключително ценен, градени са с години и ще продължим да ги развиваме. MegaXtreme Bowling ще продължи да бъде място за изява на професионалните спортисти в България и отново ще сме домакин на международните турнири, които се очакват от много състезатели. Развиваме Joy Station като място не само за концерти, но и като локация за конферентни и корпоративни събития, церемонии и много други. Горд съм с постиженията на MyChoice, които се утвърдиха като един от водещите доставчици на кетъринг услуги. За SkyCity Mall предстои мащабна реконструкция, която, убеден съм, ще се хареса на посетителите и ще направи търговския център още по-привлекателен.

- Вие сте двигателят на създаването на най-голямата социално отговорна инициатива на компанията "Фантастико до теб". Какви са проектите, които програмата ще подкрепи през 2026 г.?

- "Фантастико до теб" е програма, която обединява всичките ни социално отговорни инициативи, и на сайта на програмата ще видите колко всеобхватна е дейността . Това е нашият начин да подкрепим и застанем до гражданския сектор, който решава редица проблеми с експертиза и целенасочени действия.

И през 2026 г. ще проведем конкурс за финансиране на проекти от цялата страна, като общият бюджет на Фонда на програмата отново ще бъде 500 000 лв. Отделно от това имаме планирани още около 500 000 лв. за подкрепа в случай на извънредни ситуации, каквато беше кризата с пожарите през лятото, както и за дългосрочните ни инициативи, сред които са Майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет, проектът "Моите будители", инициативата "Прегледай се. Погрижи се за себе си" и много други. През 2024 г. приносът на компанията, клиентите и служителите за различни каузи е 1 478 888 лв. Бяха подкрепени 53 организации и бяха достигнати 24 657 души.