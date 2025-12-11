Huawei обяви за световния пазар най-новия си TWS[1] аудио продукт - HUAWEI FreeClip 2. Моделът запазва емблематичната C-образна архитектура на предишното поколение, в която дизайн и технология се съчетават в отличителна форма. Новият модел е още по-лек, с усъвършенствано прилягане за сигурно и комфортно носене през целия ден – почти без да се усещат. Слушалките са оборудвани и с мощен драйвер с двойна диафрагма, осигуряващ по-интелигентно, по-детайлно и по-удобно слушателско изживяване.

Нова ера в комфорта и елегантността

HUAWEI FreeClip 2 съчетават комфорт и стил благодарение на подобрения Airy C-bridge дизайн, елемента за закрепване Comfort Bean и акустичната сфера Acoustic Ball. Всяка слушалка тежи едва 5,1 г[2] – почти безтегловно усещане при носене.

Airy C-bridge конструкцията е изработена от щадящ кожата течен силикон и сплав с памет на формата, които осигуряват прецизно и удобно прилягане. Comfort Bean е олекотен и умален чрез микрометрично формоване въз основа на над 10 000 анализирани ушни миди от цял свят, така че да прилепва стабилно, без да се разхлабва. Acoustic Ball също е подобрена, за да доставя мощен звук в още по-компактен корпус.

FreeClip 2 са не просто слушалки, а моден аксесоар. Те се предлагат в четири стилни цвята – Blue, White, Rose Gold и Black, всеки със собствен характер. Моделите Blue и White се отличават с деликатна текстура, напомняща микроскопични фини нишки деним, създаваща усещане за свобода и комфорт.

Звукова технология, превърната в лайфстайл изживяване

FreeClip 2 използват AI NPU процесор с десет пъти по-висока изчислителна мощност, който поддържа функции от следващо поколение: адаптивна сила на звука, интелигентно подобрение на гласа и автоматично звуково разпознаване в реално време. Това осигурява ясно слушане както в тиха среда, така и на оживени места. Мощният говорител с двойна диафрагма осигурява 100% по-силен звук и бас, като точно възпроизвежда всички нюанси – от деликатните вокали до мощните перкусии и ярките високи честоти.

За безупречни разговори FreeClip 2 разчитат на система с три микрофона и многоканални DNN алгоритми за шумопотискане. AI процесорът редуцира фоновите шумове и усилва гласа на говорещия, така че разговорите да остават ясни дори в шумна среда, например в метрото. Системата за обратни звукови вълни минимизира изтичането на звук, гарантирайки поверителност.

Слушалките са разменяеми – благодарение на самоадаптиращите се лява и дясна аудиоканали всяка слушалка може да се носи на което и да е ухо. FreeClip 2 имат IP57 рейтинг за устойчивост на прах и вода, което ги прави подходящи за спорт, дъжд и ежедневни активности. Батерията издържа до 38 часа с кутията за зареждане и до 9 часа с едно пълно зареждане – идеални за пътувания, работа и дълги дни в движение[4].

Новите слушалки от серията FreeClip 2 ще бъдат налични на българския пазар около средата на януари 2026 г.