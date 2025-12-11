"Магазин за хората" тръгва от 15 декември с храни от 10 български производители

Стартират с 45 артикула, през следващата година ги увеличават до поне 100

Държавното дружество “Магазин за хората” стартира с пълния си асортимент на 15 декември, а продуктите ще бъдат доставени от 10 български производители.

Новината идва няколко дни след като стана ясно, че от този месец ще започнат да се предлагат продукти на щандове в 70 стационарни и един мобилен обект на КООП в Пловдивска област. Това стана възможно, след като се подписа първото споразумение между дружеството, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив.

Сега от държавната верига съобщават, че вече са подписани и първите договори за доставка на продукция с над 10 малки, средни и големи производители и преработватели. “Това е важна стъпка към осигуряване на стабилен асортимент от стоки с добро качество и атрактивни ценови предложения, които нашите клиенти очакват и заслужават”, гласи позицията на дружеството.

Асортиментът ще включва над 45 артикула, като в настоящия момент в продуктовото портфолио вече присъстват продукти на различни марки като първомайска лютеница, олио, консерви, варива, газирани напитки, захар, брашно тип 500, колбаси, млечни продукти, хляб, банички и бутер тесто. Първите доставки към магазините вече са в ход, като пълният асортимент се очаква да бъде изцяло наличен от 15 декември.

“Това ще позволи на клиентите в партньорската мрежа да се възползват от предлаганата гама продукти в основните ценови категории и в най-търсените сегменти на потребителската кошница”, казват от дружеството. Като допълват, че паралелно с текущите доставки продължават и активните разговори с нови потенциални партньори, а целта е да се гарантира широк и стабилен избор от ключови продукти на справедливи цени, съобразени с ежедневните нужди на клиентите. Надценката върху храните не може да надхвърля 10%.

Очакванията са през следващата година броят на артикулите, доставяни от “Магазин за хората” до партньорските магазини, да достигне 80–100.

