Спират продажби на винетки за 5 часа, а от 22 декември до 31 януари няма да се купуват с банков превод (Обзор)

Причината е във въвеждането на еврото - настройват системите

Ако за посрещането на новата година сте планирали пътуване с кола и ще ви трябва винетка, е добре да си я купите предварително, а да не чакате до дойде 31 декември. Същото важи и за маршрутните карти, като те могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г. включително.

Това препоръчват от Националното толуправление, а причината е прекъсване на продажбите заради въвеждане на еврото.

От 21 часа на 31 декември 2025 г. до 2 часа на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на винетки на управлението и на доставчиците на услуги

ще бъдат недостъпни

Прекъсването е необходимо за извършване на поддръжка от “Борика” и последващи проверки за нормално функциониране на системите. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъдат възможни.

От 22 декември до 31 декември 2025 г. пък няма да може да се купуват винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално толуправление www.bgtoll.bg и мобилното приложение. Потребителите, които най-често използват този канал за плащания, вече били уведомени по електронна поща.

През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини - с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишетата са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат закупувани и от партньорската мрежа на пътната агенция.

Маршрутните карти, купени през 2025 г.,

могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г. включително

Дата след 1 януари 2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. Например при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. или след това, посочват от пътната агенция.

В началото на седмицата от пътната агенция съобщиха, че през първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 000 годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 000 за последно ще могат да се използват януари, а над 371 000 - през февруари. Цените през 2026 г. ще са същите, каквито са и в момента. От 1 януари 2026 г. те ще се изписват в евро и лева, посочиха от АПИ.