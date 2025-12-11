Управителят на БНБ с реч пред 100 водещи банкери и глобални инвеститори

Българският флаг бе издигнат в сградата на Европейския стабилизационен механизъм- символичен жест за присъединяването ни към него

Гуверньорът на БНБ Димитър Радев се срещна в Люксембург с управлаващия директор на Европейския стабилизационен механизъм (ESM) Пиер Граменя, съобщиха от централната банка.

За първи път, в сградата на институцията бе издигнато българското знаме, като символичен жест за присъединяването ни към този механизъм.

Българският финансист номер 1 участва в стратегическа дискусия с членовете на Управляващия борд на ESM, посветена на приемането на еврото в Република България от 1 януари 2026 г и бъдещото ни членство в механизма.



Пред повече от 100 топ банкери и водещи инвеститори, Радев произнесе реч по време на Годишната вечеря. „Готовността на България да приеме еврото не е резултат от еднократно решение. Тя е плод на повече от две десетилетия последователна икономическа ориентация и институционално сближаване. Валутният борд – първоначално фиксиран към германската марка, а по-късно към еврото – е основата на макроикономическата стабилност на страната вече повече от 25 години. Еврото отдавна изпълнява ролята на де факто парична котва, оформяйки очакванията и насърчавайки дисциплина в частния и публичния сектор", каза Радев пред тях.

Той обясни, че от 2020 г., като част от Единния надзорен механизъм България прилага същите надзорни стандарти като банките в еврозоната. И обобщи: „В този смисъл приемането на еврото е логично институционално продължение на траектория, която оформи икономическия модел на България през последните десетилетия"

И бе категоричен, че еврото е надеждна парична котва , необходимостта от която е още по-висока във времето на повишени геополитически рискове, затегнати финансови условия и ускорени структурни промени.